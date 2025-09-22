„Hinten kackt die Ente“ – Versöhnliches Ende der Leichtathletik-WM

Die Genugtuung strahlte aus jeder Faser ihres Körpers. „Hinten kackt die Ente“, frohlockte Gina Lückenkemper nach dem erneuten Bronze-Coup der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio überglücklich. Allen, die sie schon als Sportlerin abgetan hatten, hatte es 28-Jährige auf der Zielgeraden der 4×100-Meter-Staffel gezeigt. Mit einer „fliegenden“ Zeit von 9,85 Sekunden wurde Deutschlands schnellste Sprinterin gestoppt und stieß damit in eine neue Dimension vor. Keine Frau war in Tokio schneller als sie. Nicht ShaʼCarri Richardson aus der siegreichen US-Staffel (41,75 Sekunden) und auch nicht Tina Clayton vom zweitplatzierten Quartett aus Jamaika (41,79 Sekunden). Nun gebührt „Gina Nationale“ der inoffizielle Titel der schnellsten Fliegend-Sprinterin der Welt. Wenn nur der vermaledeite Startblock nicht wäre, der ihr regelmäßig ähnlichen Ruhm in Einzelrennen verbaut!

Denn Lückenkempers Achillesferse liegt auf den ersten Metern von der Reaktion nach dem Schuss über die Beschleunigungsphase bis zu 30, 40 Metern. Ihre Erfolge feiert sie deshalb bevorzugt in der Staffel; bei der WM in Eugene 2022, den Olympischen Spielen in Paris 2024 und nun in Tokio mit jeweils Bronze (41,87 Sekunden) und als Krönung noch Gold bei der EM 2022 in München. „Gina, hör doch bitte auf uns und lauf die 200 Meter!“, flehten deshalb auch am Sonntagabend zahlreiche User in den sozialen Netzwerken. Wahrscheinlich wird sie ihren Fans den Gefallen im kommenden Jahr sogar tun. Nach einigen Jahren der Abstinenz kehrte Lückenkemper in diesem Jahr bereits punktuell auf die halbe Stadionrunde zurück. Dass auch Sina Mayer, Rebekka Haase und Sophia Junk, die drei verbleibenden Frauen des DLV-Teams, mit starken Leistungen sowie Top-Wechseln zum Erfolg beitrugen, untermauert einmal mehr die immer wieder verblüffende deutsche Staffelstärke, bei der es auf mehr ankommt als auf reinen Speed.

Leo Neugebauer sorgte mit seiner Goldmedaille im Zehnkampf für den Höhepunkt der WM aus deutscher Sicht. Foto: Michael Kappeler, dpa

Ein versöhnliches Ende einer WM also, deren Bilanz nach der blamablen Null-Nummer von Budapest 2023 nur hatte besser werden können. Leo Neugebauer brachte sich mit seinem fulminanten Zehnkampf-Triumph schon mal für die Wahl zum „Sportler des Jahres“ in Stellung. Ohne seinen unbändigen Kampfeswillen wäre er bei der knappsten Zehnkampfentscheidung der WM-Geschichte wohl kaum ganz oben auf dem Treppchen gelandet. Außerdem standen noch drei weitere Silbermedaillen auf der Habenseite, die genauso gut golden hätten schimmern können. Weitspringerin Malaika Mihambo lieferte zum Saisonhöhepunkt ebenso ihren besten Wettkampf ab, wie der grundsympathische Marathonläufer Amanal Petros, ein Musterbeispiel für gelungene Integration, sowie der nicht nur körperlich, sondern auch mental bärenstarke Hammerwerfer Merlin Hummel.

Allerdings gab es auch Dämpfer, etwa durch den Speerwerfer Julian Weber, der als Weltbester nach Japan angereist war, aber wegen eines Infekts als Fünfter erneut bei der Siegerehrung nur zuschauen durfte. Yemisi Ogunleye, vor einem Jahr noch strahlende Olympiasiegerin, kam diesmal auf Rang sechs. Und in einer ganzen Reihe von Disziplinen hinkt die deutsche Leichtathletik nach wie vor weit der Weltspitze hinterher – unter anderem Resultat eines veralteten Fördersystems, aus dem die Medaillengewinner von Tokio mit ihren autarken, harmonischen Trainingsnestern herausstechen. Im Medaillenspiegel liegt der DLV auf Rang zwölf, in der Platzierungstabelle, die auch die Endlauf- und Endkampfteilnahmen berücksichtigt, erfüllten sich am letzten Regentag die DLV-Träume noch mit einem Sprung auf Platz vier in der Nationenwertung.

Die Strukturen in der deutschen Leichtathletik gehören überprüft

Weil Mihambo und Weber schon über der im Leistungssport kritischen 30er-Grenze angelangt sind, scheint es ratsam, dass sich deutsche Leichtathletik auf jüngere Hoffnungsträger fokussiert. In Tokio gab es bereits Namen, die aufhorchen ließen: Siebenkämpferin Sandrina Sprengel (21) kletterte auf einen nie für möglich gehaltenen fünften Platz im Endklassement, 400-Meter-Hürdenläufer Emil Agyekum (26) gelang als Sechstem die zweitschnellste je von einem Deutschen gelaufene Zeit nach Harald Schmidt und 1500-Meter-Läufer Robert Farken (28) lieferte ebenfalls mit dem sechsten Platz einen nachhaltigen Beleg seiner durch das Training in den USA gewonnenen Wettkampfhärte. „Der DLV bricht sich keinen Zacken aus der Krone, wenn er alle diese Hoffnungsträger künftig individuell unterstützt und fördert“, appellierte die frühere Bundestrainerin Gertrud Schäfer. Denn Tokio war, auch angesichts der erneut starken Einschaltquoten, ein Weckruf. „Die deutsche Leichtathletik steht weiterhin auf der Bahn und ist nicht tot“, rief Gina Lückenkemper fast trotzig mit Bronze um den Hals.