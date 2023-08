Die ganz große Diskus-Show des Daniel Stahl

Der Schwede holt sich in Budapest den WM-Titel im Diskuswerfen und zerstört mit seiner Weite den großen Traum eines anderen Leichtathleten.

Ryan Crouser hatte eine Idee. Der beste Kugelstoßer aller Zeiten – sein Weltrekord steht bei 23,56 Metern – hatte sich am Samstag trotz zweier lebensgefährlicher Blutgerinnsel im Bein fast erwartungsgemäß wieder sein angestammtes Weltmeister-Gold geholt und spielte mit dem Gedanken, bei den Olympischen Spielen in Paris im kommenden Jahr neben seiner Spezialdisziplin auch im Diskuswerfen zu reüssieren. Die Drehung hat er ja schon ganz gut drauf. Nach dem Diskusfinale vom Montagabend bei der Leichtathletik-WM 2023 im Nemzeti-Atlétikai-Központ-Stadion zu Budapest wird sich Crouser das noch einmal gut überlegen.

70 Meter reichen in Budapest nicht für den Diskus-Weltmeister-Titel

Denn wenn man mit einer Weite von mehr als 70 Metern, wie sie der slowenische Titelverteidiger Kristjan Ceh (70,02 Meter) als vorletzter Werfer unter dem Jubel des Publikums raushaute, nicht einmal Weltmeister wird, was soll da ein Diskus-Novize noch entgegensetzen, noch dazu in einem geschlossenen Stadion, in dem keine leistungsfördernden Winde wehen? Viele Weiten, die Sportlerinnen und Sportler überhaupt nach Budapest brachten, wurden auf sogenannten Segelwiesen erzielt, auch die des Magdeburgers Henrik Janssen (66,51 Meter), der im Finale dennoch einen Achtungserfolg mit dem achten Rang (63,80 Meter) verbuchen konnte.

Daniel Stahl bleibt ganz cool

Auch der nach wie vor gültige Weltrekord von Jürgen Schult aus dem Jahr 1986 (74,08 Meter) mutet beim Betrachten von Youtube-Videos wie ein Windkanalexperiment mit Frisbee-Scheiben an. Die Spreu vom Weizen trennt sich jedoch bei Wettkämpfen wie denen an der Donaumetropole. Als der Schwede Daniel Stahl im sechsten Durchgang als allerletzter Werfer den Ring betrat, fühlten sich viele an das Spektakel der WM 2009 in Berlin erinnert, bei dem Robert Harting nach seinem Siegeswurf vor Freude sein Trikot zerriss.

Stahl blieb cool bis unter die Haarspitzen, verzog keine Miene, nahm sich aufreizend viel Zeit, betrat den Ring, feuerte die Zwei-Kilo-Scheibe in den Budapester Abendhimmel, bis sie schließlich bei 71,46 Metern niederging, und ließ sein Trikot ganz. Auch nachdem die Weite auf der Anzeigetafel erschienen war, blieb der Schwede beinahe stoisch ruhig. Die Anspannung löste sich erst beim anschließenden Siegerinterview. Am liebsten hätten man in diesem Moment auch Ryan Crouser beobachtet, wie er sich gerade innerlich von einer zweiten olympischen Goldmedaille verabschiedet.

Lesen Sie dazu auch