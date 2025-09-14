Mihambo gewinnt WM-Silber im Weitsprung

Weitspringerin Malaika Mihambo hat bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio die Silbermedaille gewonnen. Vier Jahre nach ihrem Olympiasieg im selben Stadion bedeuteten 6,99 Meter den nächsten großen Erfolg für die zweimalige Weltmeisterin.

Bei schwül-warmem Klima musste sie sich wie bei den Olympischen Spielen in Paris im vergangenen Jahr nur Tara Davis-Woodhall aus den USA geschlagen geben. Die Weltmeisterin sprang starke 7,13 Meter. Bronze ging an die Kolumbianerin Natalia Linares mit 6,92 Metern.

Mihambos Silber am zweiten WM-Tag ist das erste deutsche Edelmetall der Titelkämpfe in der japanischen Metropole. Vor zwei Jahren in Budapest waren die deutschen Leichtathletinnen und Leichtathleten komplett ohne Medaille geblieben. Damals fehlte Mihambo wegen eines Muskelfaserrisses.