Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten

Leichtathletik-WM: Nur mit einem Schuh: Kasachin kämpft sich ins WM-Ziel

Leichtathletik-WM

Nur mit einem Schuh: Kasachin kämpft sich ins WM-Ziel

Das tat schon beim Hinschauen weh. Daisy Jepkemei aus Kasachstan müht sich über 3.000 Meter Hindernis nach einer beherzten Leistung mit nur einem Schuh ins Ziel.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Mehr als 2.500 Meter mit nur einem Schuh unterwegs: Daisy Jepkemei.
    Mehr als 2.500 Meter mit nur einem Schuh unterwegs: Daisy Jepkemei. Foto: Michael Kappeler/dpa

    Sie kämpfte sich mit nur einem Schuh aufopferungsvoll ins Ziel, aber hatte barfuß keine Chance: Daisy Jepkemei aus Kasachstan durfte aber auch ohne Final-Einzug bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio stolz auf sich sein. In ihrem Vorlauf über 3.000 Meter Hindernis hatte die Asienmeisterin als Neunte früh den linken Schuh verloren, sie biss sich aber trotzdem durch.

    Offenbar hatte eine Konkurrentin ihr in die Hacken getreten, wodurch sich der Schuh löste. Jepkemei probierte es mit dem lockeren Spike weiter, schüttelte diesen dann aber doch vom Fuß. Ein Kampfrichter räumte den gelb-orangenen Schuh wenig später weg. Auf der rauen Tartanbahn musste die gebürtige Kenianerin mit den rot lackierten Zehennägeln vor allem am Wassergraben sehr aufpassen. Einen Sturz konnte sie so zwar vermeiden, aber das Weiterkommen war nicht mehr drin.

    Daisy Jepkemei (l) aus Kasachstan kämpfte sich mit einem Schuh ins Ziel.
    Daisy Jepkemei (l) aus Kasachstan kämpfte sich mit einem Schuh ins Ziel. Foto: Michael Kappeler/dpa
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden