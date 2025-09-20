Icon Menü
Leichtathletik-WM: Olympiasiegerin Ogunleye löst locker das Finalticket

Leichtathletik-WM

Olympiasiegerin Ogunleye löst locker das Finalticket

Yemisi Ogunleye braucht in der Qualifikation bei der Leichtathletik-WM nur einen Versuch, um ins Finale einzuziehen. Der Kampf um die Medaillen kommt schnell.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye steht im Finale der Leichtathletik-Weltmeisterschaften.
    Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye steht im Finale der Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Foto: Michael Kappeler/dpa

    Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye hat in der Qualifikation bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio kurzen Prozess gemacht und greift heute (12.54 Uhr) nach einer Medaille. Die 26-Jährige katapultierte die Kugel in ihrem ersten Versuch auf 19,65 Meter und übertraf klar die notwendige Qualifikationsweite von 19,20 Metern zum Einzug ins Finale locker.

    «Jeder Stoß, den man sparen kann, bedeutet mehr Kraft für den Abend», sagte Ogunleye. Nach ihrem Gold-Coup bei den Sommerspielen in Paris im vergangenen Jahr zählt die Deutsche in Tokio zum Kreis der Medaillenkandidatinnen. Favoritinnen auf Gold sind aber angesichts der Vorleistungen in diesem Jahr andere.

