Burghardt und Mayer sprinten ins Halbfinale über 60 Meter

Die Staffel-Europameisterinnen Alexandra Burghardt und Lisa Mayer haben einen guten Start in die Hallen-Leichtathletik-EM in Istanbul erwischt.

Bei den Titelkämpfen sprintete Burghardt in 7,24 Sekunden auf Gesamtrang sieben souverän in das Halbfinale über 60 Meter. Mayer kam in 7,31 Sekunden als 15. ebenfalls weiter.

"Es war ganz locker. Wir haben letzte Woche noch was am Start verändert. Das konnte ich gut umsetzen", sagte Burghardt, die im vergangenen Jahr als Bob-Silbermedaillengewinnerin für Aufsehen bei den Olympischen Winterspielen gesorgt hatte.

Auch Dreispringerin Kira Wittmann von der LG Göttingen zeigte einen guten Vorkampf. Die 22-Jährige kam mit 13,96 Metern bei ihrer EM-Premiere als Fünfte ins Finale.

Für Stabhochspringerin Anjuli Knäsche war nach der Qualifikation und 4,30 Metern ebenso Endstation wie für den Chemnitzer Marvin Schlegel über 400 Meter. Nach zuletzt hoffnungsvollen Auftritten reichten seine 47,01 Sekunden nicht. "Einfach mega enttäuschend", sagte der deutsche Hallenmeister, der in diesem Jahr schon die persönliche Bestleistung von 46,25 Sekunden gelaufen war.

(dpa)