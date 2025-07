FC Bayern: Neue Spieler dringend gesucht

Die stockende Transfer-Lage beim FC Bayern scheint mittlerweile so ernst zu sein, dass sich auch höchste Stellen damit befassen. Tom Kaulitz etwa hat als Gitarrist der Band Tokio Hotel und Ehemann von Heidi Klum wahrlich genug um die Ohren, aber auch ein Herz für den FC Bayern. Letzterer Umstand sorgt beim 35-Jährigen für Sorge, wie er im Podcast „Kaulitz Hills“ verriet, den er mit seinem Bruder Bill betreibt. Die Klub-WM sei für den FCB wegen der Niederlage im Viertelfinale und der schweren Verletzung von Jamal Musiala „natürlich ein kompletter Reinfall“. Personell füge sich die Musiala-Verletzung in den Engpass in der Offensive ein: „Thomas Müller hatte sein letztes Spiel, Leroy Sané spielt jetzt in der Türkei. Ich mache mir wirklich Sorgen. Ich mache mir wirklich große Sorgen um die neue Saison.“

Umso erfreuter dürfte Kaulitz am Freitag die nächste Wasserstandsmeldung im Poker um Liverpool-Star Luis Diaz vernommen haben. Laut der Sportbild gibt es eine Einigung zwischen dem FCB und dem kolumbianischen Stürmer, sodass sich nun die Vereine auf eine Ablösesumme einigen müssen. Günstig wird der Wechsel des 28-Jährigen aber nicht. Dem Vernehmen nach soll Diaz in München 14 Millionen Euro verdienen. Die Ablöse soll sich um die 70 Millionen Euro bewegen.

Der Woltemade-Berater attackiert den VfB Stuttgart

In noch höheren Dimensionen dürfte sich ein anderer Wechsel der Bayern bewegen – sofern er überhaupt zustande kommen sollte. Bei Nick Woltemade meldete sich nun der Berater des Stürmers zu Wort. Der VfB Stuttgart, bei dem der 23-Jährige noch bis 2028 im Wort steht, hat offenbar sehr ambitionierte Vorstellungen, was die Ablöse für den Nationalspieler angeht. Recht offen teilte Danny Bachmann, Woltemades Berater, der dpa mit: „Wenn ein Bundesliga-Rekordangebot von 55 Millionen Euro nicht einmal für ein gemeinsames persönliches Treffen reicht, stellt sich die Frage, was der VfB eigentlich für außergewöhnlich hält. Das war so nicht abzusehen.“ Die Chancen, dass Woltemade nach den bereits lange feststehenden Transfers von Tom Bischof (Hoffenheim) und Jonathan Tah (Leverkusen) der nächste Neuzugang der Münchner wird, sind damit nicht gestiegen.

Beinahe im Tages-Rhythmus hat hingegen RB Leipzig neue Transfers vermeldet. Sechs Transfers haben die Sachsen für die neue Spielzeit bereits vermeldet und dafür 78 Millionen Euro ausgegeben. Der älteste Neue ist Johan Bakayoko. Der 22-jährige Stürmer kommt von der PSV Eindhoven und kostet 18 Millionen Euro. Das vermeintlich größte Talent, das die Leipziger verpflichteten, ist der 18-jährige Yan Diomande. Der Stürmer von der Elfenbeinküste traf zuletzt für Leganés in zehn Ligapartien in Spanien zweimal.

Leipzig und Leverkusen könnten bald die 100-Millionen-Grenze knacken

Ebenfalls viel Bewegung ist beim Vizemeister Leverkusen drin. Bayer verlor zwar mit Tah, Florian Wirtz und Jeremie Frimpong drei Säulen, die beiden Letztgenannten spülten zusammen aber auch 165 Millionen Euro in die Kasse. Geld, das in Teilen schon wieder reinvestiert ist: Jeweils 35 Millionen Euro investierte Leverkusen in die Transfers des englischen U21-Nationalverteidigers Jarell Quansah vom FC Liverpool und in den ehemaligen Bayern-Jugendspieler Malik Tillman, der zuletzt ebenfalls in Eindhoven spielte. Er ist ebenso im offensiven Mittelfeld zu Hause wie Ibrahim Maza. Der Deutsch-Algerier kommt von Hertha BSC und beschert den klammen Berlinern zwölf Millionen Euro. Vom FC Brentford kehrt der ehemalige Freiburger Mark Flekken in die Bundesliga zurück, für den niederländischen Keeper zahlte Bayer zehn Millionen Euro.

Auch der ehemals große Konkurrent der Münchner bläst zum Angriff: Borussia Dortmund. Der BVB schied zwar wie die Bayern im Viertelfinale der Klub-WM aus und kommt somit auf etwa 50 Millionen Euro an Prämien. Weil sich bei den Schwarz-Gelben aber eben kein Spieler schwer verletzte und mit Jamie Gittens ein Profi für 65 Millionen Euro Ablöse dem FC Chelsea anschloss, reisen die Dortmunder mit 115 Millionen Euro Einnahmen aus den USA und einem deutlich positiveren Grundgefühl zurück. Sportdirektor Sebastian Kehl kündigte deswegen vollmundig an, dass auf dem Transfermarkt „noch ein bisschen was passieren“ werde, abgesehen vom bislang einzigen Neuzugang Jobe Bellingham, der für 30 Millionen Euro aus Sunderland gekommen war. So richtig passiert ist seither nichts, was ein wenig an die Situation beim FC Bayern erinnert. Dass Dortmund in den USA viel Geld verdient hat, wissen eben auch die Vereine, deren Spieler für den BVB interessant sind.