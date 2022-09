Leverkusen - Atlético Madrid live in der Champions League: Übertragung und Stream

Bayer 04 Leverkusen und Atlético Madrid treffen in der Champions League aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream sowie einen Live-Ticker haben wir hier für Sie.

In der Bundesliga läuft es aktuell für die Werkself aus Leverkusen alles andere als optimal. Aus fünf Spielen konnten die Leverkusener lediglich drei Punkte mitnehmen. Vier Niederlagen zum Saisonauftakt im Ligabetrieb setzen auch den Trainer Gerardo Seoane unter Druck, den er mit Erfolgen in der Champions League sicherlich mindern könnte.

Das erste Spiel in der Champions League führt Bayer Leverkusen nach Belgien zum FC Brügge. Am 13. September empfängt der SV Bayer Atlético Madrid zum zweiten Gruppenspiel in der Gruppe B. Die Spanier sind aktuell auf dem siebten Platz in LaLiga, aus vier Spielen gab es sieben Punkte.

Wo Sie das Spiel Bayer 04 Leverkusen vs. Atlético Madrid verfolgen können, wie die Übertragung in TV und Live-Stream abläuft, sowie einen Live-Ticker haben wir für Sie. Außerdem präsentieren wir die Bilanz der bisherigen Aufeinandertreffen zwischen Bayer 04 Leverkusen und Atlético Madrid.

Video: ProSieben

Bayer 04 Leverkusen vs. Atlético Madrid in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Leverkusen empfängt Atlético Madrid am Dienstag, 13. September, um 21.00 Uhr. Spielstätte ist die BayArena in Leverkusen.

Bayer 04 Leverkusen und Atlético Madrid: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

Leider wird die Partie Bayer 04 Leverkusen gegen Atlético Madrid nicht im Free-TV übertragen, sondern nur im Live-Stream von DAZN. Dazu ist ein kostenpflichtiges Abo nötig.

Die wichtigsten Informationen zum Spiel Leverkusen gegen Madrid haben wir nochmals zusammengefasst:

Spiel: Bayer 04 Leverkusen vs. Atlético Madrid , Gruppenphase der UEFA Champions League 2022/23

vs. , Gruppenphase der 2022/23 Datum: Dienstag, 13. September 2022

Dienstag, 13. September 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: BayArena , Leverkusen

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: DAZN

Live-Ticker zum Champions-League-Spiel Bayer 04 Leverkusen gegen Atlético Madrid

Die Champions League 22/23 im TV oder Live-Stream zu verfolgen, kann teuer sein - unser Live-Ticker ist vollkommen kostenlos und erfordert auch keine Anmeldung oder ein Abo.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung in der UEFA Champions League: Wo gibt es die Spiele der Saison 22/23 zu sehen?

Wie immer haben sich unterschiedliche Anbieter die Übertragungsrechte für die Champions League gesichert, so dass die Übertragung der einzelnen Spiele nicht sofort ersichtlich ist. Hier schafft unsere Übersicht "Champions League 22/23 live: So läuft die Übertragung im TV oder Stream" Abhilfe. Wie die Champions League 22/23 abläuft, für welche Tage die Spiele bereits angesetzt sind, haben wir in unserem Artikel "Champions League 2022/23: Spielplan und Live-Ticker für alle Spiele" beantwortet.

Frankfurt - Sporting Lissabon, Inter Mailand - FC Bayern, Real Madrid - RB Leipzig und FC Brügge - Leverkusen sind weitere Spiele mit deutscher Beteiligung in der Champions League.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Bayer 04 Leverkusen - Atlético Madrid: Bilanz und Infos

Laut kicker trafen die Vereine Bayer 04 Leverkusen und Atlético Madrid in der Vergangenheit acht Mal aufeinander, zwei Mal in der Europa League und sechs Mal in der Champions League. Das Ergebnis ist relativ ausgeglichen, zwei Siege für Bayer, drei für Madrid.

(AZ)