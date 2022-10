Leverkusen - FC Brügge in der Champions League: Live-Ticker und Infos zur Übertragung

Leverkusen trifft in der Champions-League auf den FC Brügge. Hier erfahren Sie alles rund um Termin, Uhrzeit, Live-Übertragung und den Live-Ticker zum Spiel.

Am letzten Spieltag der Gruppenphase der Champions-League 2022/23 trifft Gruppenschlusslicht Bayer Leverkusen auf den Spitzenreiter aus Gruppe B, FC Brügge. Letztere sind ohnehin eine Runde weiter und können sich entspannt zurücklehnen.

Doch für die Leverkusener geht es womöglich um den dritten Platz und damit um den Einzug in die UEFA Europa-League. Dafür benötigt der Verein dringend einen Sieg. Während die Partie für Brügge also mehr eine Formalität ist, ist sie für die Leverkusener und deren Fans (im Falle einer Niederlage von Gruppen-Konkurrent Atlético Madrid) von entscheidender Bedeutung.

Termin und Uhrzeit des Spiels Bayer Leverkusen vs. FC Brügge - Wann ist Anstoß?

Das Spiel findet laut Spielplan der Champions-League 2022/23 am letzten Tag der Gruppenphase statt. Das ist Dienstag, der 1. November 2022. Gleichzeitig spielen auch Atlético Madrid und der FC Porto. Es bleibt also bis zum Ende des Spiels unklar, wer sich den zweiten und dritten Platz in Gruppe B sichern kann.

Ein kleiner Lichtblick für die Leverkusener ist, dass das Spiel in der heimischen BayArena stattfindet. Anstoß ist um 18.45 Uhr.

Übertragung von Bayer Leverkusen gegen FC Brügge live im TV und Stream – ist das Spiel auch im Free-TV zu sehen?

Die Übertragung der UEFA Champions-League bleibt auch 2022/23 fest in der Hand der großen Pay-TV Sender. Im Free-TV wird leider nur das Finale in Istanbul am 10. Juni 2023 zu sehen sein. Die Spiele der Gruppenphase werden größtenteils von DAZN gezeigt. So auch die Partie Leverkusen – FC Brügge.

Spiel: Bayer Leverkusen vs. FC Brügge , Gruppenphase der UEFA Champions League 2022/23

vs. , der 2022/23 Datum: Dienstag, 1. November 2022

Dienstag, 1. November 2022 Uhrzeit : 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: BayArena , Leverkusen

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: DAZN

Spielstand und Ergebnisse im Live-Ticker zum Spiel Leverkusen - FC Brügge

Da das Spiel für viele zu einer eher ungünstigen Zeit an einem eher ungünstigen Tag stattfindet, sind Alternativen zum Live-Stream gefragt. Unser Live-Ticker ist eine solche, die es Ihnen erlaubt, dem Spielverlauf auch von der Arbeit aus oder bei sonstigen Erledigungen zu folgen. Wir informieren Sie über alles rund um die Partie Leverkusen - Brügge: Aufstellung, Spielverlauf, Ergebnisse.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung der UEFA Champions-League 2022/23: Wo gibt es die Spiele zu sehen?

Den Löwenanteil der Übertragungsrechte hat sich der Privat-Anbieter DAZN gesichert. Für alle diejenigen, die ein Abo bei DAZN abgeschlossen haben, sind dort die Spiele der Champions-League 2022/23 zu sehen. Alternativ werden auch einige ausgewählte Spiele vom Streamingdienst Amazon Prime übertragen. Auch hier ist ein Abo nötig, dieses ist allerdings ein Teil von Amazons erweiterter Prime-Mitgliedschaft.

Im Free-TV konnte sich lediglich das ZDF die Rechte am Finale am 10. Juni sichern. Für alle anderen Spiele sind die Zuschauer dazu gezwungen, sich an einen der Streamingdienste zu wenden. Damit Sie einein besseren Überblick darüber bekommen, welche Spiele wo zu sehen sind, haben wir Ihnen alle Infos zur Übertragung der Champions-League im TV oder Stream zusammengetragen.

Bayer Leverkusen - FC Brügge: Bilanz

Bevor die beiden Vereine dieses Mal in der Gruppenphase der Champions-League aufeinandergetroffen sind, mussten Sie sich nur ein einziges weiteres Mal in der Gruppenphase eines Turniers miteinander messen. In der Europa-League 2006 konnte sich Leverkusen mit einem Sieg und einem Unentschieden als Sieger des Pairings fühlen. Im letzten Spiel verlor Leverkusen jedoch mit 0:1 gegen den FC Brügge. Es ist also gut möglich, dass Brügge den Spieß dieses Mal umdreht.