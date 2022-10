Leverkusen - FC Porto in der Champions League: Live-Ticker und Infos zur Übertragung

Im nächsten Spiel der Champions League treffen heute Leverkusen und der FC Porto aufeinander. Wir haben für Sie die Infos zur Übertragung im TV und Stream sowie einen Live-Ticker.

Im Spielplan der Champions League 2022/2023 steht der 4. Spieltag der Gruppenphase bevor. Am 11. Oktober sowie am 12. Oktober müssen sich die deutschen Teams aus der Bundesliga wieder gegen internationale Top-Clubs beweisen. Neben den Champions-League Urgesteinen, dem FC Bayern München sowie Borussia Dortmund, sind in der laufenden Saison auch RB Leipzig, Eintracht Frankfurt sowie Bayer Leverkusen aus deutscher Sicht mit von der Partie.

Als Nächstes steht das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Porto auf der Agenda. Die Werkself aus Leverkusen musste in dieser Saison schon einige Niederlagen und Verluste einstecken - jüngst den Verlust des Trainers Gerardo Seoane, von dem man sich aufgrund von schlechten Ergebnissen trennte. Den Trainerposten übernahm niemand Geringeres als Xabi Alonso. Xabi Alonso war ein spanischer Fußballer, der unter anderem für den FC Liverpool, Real Madrid und für den FC Bayern München auflief. Ein Trainer also, der mit dem europäischen Pflaster vertraut ist und nun einen Posten in der Bundesliga annahm.

Leverkusen und Porto sind in der diesjährigen CL-Saison in Gruppe B, gemeinsam mit dem FC Brügge und Athletico Madrid.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Möchten Sie gerne mehr zum Spiel zwischen Leverkusen und Porto erfahren? Wie läuft die Übertragung ab? Gibt es einen Live-Ticker? Alle Informationen zum Champions League Spiel haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Leverkusen - FC Porto in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Das Spiel in der Champions League zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Porto findet am Mittwoch, 12. Oktober 2022 statt. Anpfiff ist um 21.00 Uhr. Das Spiel findet in der BayArena in Leverkusen statt - das bedeutet also Heimvorteil für die Werkself.

Leverkusen gegen FC Porto Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

Die Rechte für die Übertragung der Champions League 2022/2023 liegen auch in dieser Saison wieder bei DAZN und Amazon Prime. DAZN überträgt allerdings den Großteil der Spiele, wohingegen bei Amazon Prime lediglich ein Spiel am Dienstag übertragen wird. Der Pay-TV-Sender Sky ist in diesem Jahr bei der Übertragung der europäischen Königsklasse des Fußballs nicht vertreten. Auf eine Übertragung im Free-TV müssen Fußballfans außerdem länger warten. Lediglich das Finale am 10. Juni 2023 wird im Free-TV beim ZDF zu sehen sein.

Lesen Sie dazu auch

Folglich wird auch das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Porto nur beim kostenpflichtigen Anbieter DAZN zu sehen sein. Die Vorberichte starten kurz vor Anpfiff, nämlich um 20.45 Uhr. Diese Übersicht verrät Ihnen alle wichtigen Informationen zu der Partie zwischen Leverkusen und Porto:

Spiel: Bayer 04 Leverkusen vs. FC Porto , Gruppenphase der Champions League , 4. Spieltag

vs. , der , 4. Spieltag Datum: Mittwoch, 12. Oktober 2022

Mittwoch, 12. Oktober 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: BayArena , Leverkusen

, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: DAZN

Live-Ticker zum CL-Spiel Bayer Leverkusen vs. FC Porto

Da die Preise für die Übertragungen der Champions League immer mehr in die Höhe steigen - DAZN kürzlich auch die Preise erhöhte - haben wir für Sie eine Alternative, mit der Sie kostenlos das Spiel zwischen Leverkusen und Porto mitverfolgen können. Mit dem Live-Ticker werden Sie nicht nur mit dem aktuellen Spielstand vertraut gemacht, sondern erhalten darüber hinaus auch wichtige Informationen rund um Tore, Torschützen, Ein- und Auswechslungen, gelbe und Rote Karten sowie spannende Spielmomente als Kommentar.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Leverkusen - FC Porto: Bilanz und Infos

Die Partie am kommenden Mittwoch ist nicht das erste Aufeinandertreffen von Leverkusen und Porto in der Champions League. Erst am 4. Oktober 2022 trafen die beiden Teams in der laufenden Saison aufeinander. Durch die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, verläuft die Gruppenphase der Champions League in dieser Saison schneller als sonst, denn alle Spiele der Gruppenphase sollen noch vor Beginn der Weltmeisterschaft absolviert werden. Daher findet das nächste Spiel zwischen Leverkusen und Porto in einem kleinen Abstand statt. Das letzte Spiel konnte der FC Porto mit 2:0 gewinnen. Die Torschützen waren Sanusi (69. Minute) sowie Galeno (87. Minute). Hier erhalten Sie eine Übersicht zu den bisherigen Ergebnissen zwischen Leverkusen und Porto:

4. Oktober 2022: FC Porto vs. Leverkusen : 2:O

vs. : 2:O 27. Februar 2020: FC Porto vs. Leverkusen : 1:3

vs. : 1:3 20. Februar 2020: Leverkusen vs. Porto: 2:1

Nach 3 Spielen in der diesjährigen CL-Saison stehen Leverkusen und Porto punktgleich da. Beide verloren zwei Spiele und gewannen einmal, was bedeutet, dass beide Mannschaften drei Punkte auf ihrem Konto haben. Ebenfalls drei Punkte hat Athletico Madrid. Derzeitiger Tabellenführer der Gruppe B, mit neun Punkten, ist der FC Brügge.

Für Leverkusen lief es in der aktuellen Bundesliga-Saison noch nicht besonders rosig. Nach neun Spieltagen steht die Werkself mit nur acht Punkten da. Ein weiterer Grund für den eher schwachen Saison-Start war das frühe Aus in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Elversberg.

Der FC Porto steht in der portugiesischen Liga aktuell auf Platz 2, hinter Benfica Lissabon. Nach neun Spieltagen hat die Mannschaft um Sergio Conceicao insgesamt 22 Punkte.