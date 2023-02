Europa League 22/23: Leverkusen - Monaco live im Free-TV und Stream

Leverkusen und Monaco treffen in den Playoffs der K.o.-Phase der Europa League aufeinander. Wir haben alle Informationen rund um Termin, Übertragung und Live-Ticker.

Bereits im November 2022 wurden die Partien ausgelost - aber erst jetzt geht es für die Mannschaften in die Playoffs der K.o-Phase in der Europa League. Dabei muss Bayer 04 Leverkusen gegen den AS Monaco ran.

Sie fragen sich, wie und wo Sie das Spiel Leverkusen gegen Monaco verfolgen können? Wir haben alle Informationen rund um Termin und Übertragung live im Free-TV und im Stream - und als Bonus unseren Live-Ticker, mit dem Sie die Partie ebenfalls verfolgen können.

Leverkusen - Monaco in den Europa League Playoffs: Datum und Uhrzeit - Wann ist der Anstoß?

Laut dem Spielplan der Europa League 2023 ist das Match zwischen Leverkusen und Monaco Teil der Playoffs der K.o-Phase des Tuniers. Angepfiffen wird das Spiel am 16. Februar 2023 um 21 Uhr. Die Partie wird in der BayArena in Leverkusen ausgetragen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Übertragung von Leverkusen gegen Monaco live im TV und Stream - ist das Spiel auch im Free-TV zu sehen?

RTL hat sich die Übertragungsrechte für die Europa League gesichert - und zeigt einen Großteil der Spiele ausschließlich auf der kostenpflichtigen Plattform RTL+. Manche der Spiele sind auch im Free-TV auf RTL Nitro zu sehen. Das Playoff-Spiel Leverkusen gegen Monaco stellt eine Ausnahme dar: Es wird nämlich im Free-TV von RTL selbst übertragen.

Hier haben wir für Sie noch einmal alle relevanten Informationen zur Übertragung zusammengestellt:

Spiel: Bayer 04 Leverkusen gegen AS Monaco , Playoffs der K.o.-Runde der Europa League 2022/23

gegen , der K.o.-Runde der 2022/23 Datum: Donnerstag, 16. Februar 2023

Donnerstag, 16. Februar 2023 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: BayArena

Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL+

Spielstand, Aufstellung und Ergebnisse im Live-Ticker zu Leverkusen vs. Monaco in den EL Playoffs

Sie möchten kein Geld für die Übertragung der Partie Leverkusen gegen Monaco ausgeben oder den Fernseher nicht anschalten und trotzdem auf dem neuesten Stand bleiben? Alle Infos zu Spielstand, Aufstellung und Ergebnissen gibt es auch in unserem Live-Ticker! Hier verpassen Sie kein Tor, keine Chance, keine Wechsel und keine Karte.

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung der UEFA Europa League 2022/23: Wo sind die Spiele zu sehen?

Wie in der vorangegangen Saison hat sich RTL die Rechte zur Übertragung der Europa League Spiele gesichert. Das bedeutet konkret, dass der Sender alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie eine gewisse Auswahl an weiteren Spielen in voller Länge im Live-Stream der sendereigenen Streamingplattform RTL+ zeigt. Um darauf zugreifen zu können, braucht man allerdings ein kostenpflichtiges Abo.

Bisherige Bilanz von Bayer 04 Leverkusen vs. AS Monaco

Laut fussballdaten.de sind die beiden Vereine bereits sechs Mal aufeinandergetroffen. Dabei konnte Leverkusen einmal den Sieg davon tragen, der AS Monaco hat dagegen bereits drei Mal gewonnen. Zwei Mal ging die Partie dementsprechend unentschieden aus. Das letzte Mal standen sich die beiden Vereine 2016 in der Gruppenphase der Champions League gegenüber.