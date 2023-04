Europa League Viertelfinale: Leverkusen gegen Saint-Gilloise live im Free-TV und Stream

Die Europa League geht in die heiße Phase. Hier erfahren Sie alles rund um die Live-Übertragung des Viertelfinales Leverkusen - Saint-Gilloise im Free-TV und Stream.

In der Königsklasse des europäischen Fußballs geht der Wettkampf um den Sieg in der Champions League in die Finalrunden. Das gilt auch für die anderen europaweiten Wettbewerbe, in denen die Mannschaften um den Titel kämpfen. Der Sieger der Europa League wird schließlich auch gegen den Gewinner der Champions League um den UEFA Super Cup spielen.

Als einzig verbliebener deutscher Verein kämpft Bayer Leverkusen in der Europa League um diese Chance. Im Achtelfinale konnte sich die Mannschaft noch souverän und ohne Gegentor gegen die Gegner von Ferencváros Budapest durchsetzen. In der nächsten Runde stehen sie nun jedoch einem Gegner von höherem Kaliber gegenüber. Union Saint-Gilloise konnte sich schon in der letzten Runde mit Union Berlin gegen einen Spitzenverein der Bundesliga beweisen. Das Spiel wird also kein Zuckerschlecken für die Leverkusener.

Wann das Spiel stattfindet und um welche Uhrzeit der Anpfiff ist, erfahren Sie hier. Außerdem haben wir für Sie alle Infos rund um die Live-Übertragung im TV und Stream zusammengefasst.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Europa League 2022/23: Termin und Uhrzeit beim Viertelfinale Leverkusen vs. Union Saint-Gilloise - Wann ist Anstoß?

Die 1. Runde des Viertelfinales der Europa League 2022/23 wird am 13. April gespielt. Abgesehen vom Viertelfinale Feyenoord - Roma werden alle Spiele dieser Turnierrunde im 21.00 Uhr gespielt. Das Hinspiel zwischen Leverkusen und Union Saint-Gilloise findet in der BayArena in Leverkusten statt. Laut Spieplan der Europa League 2022/2023 wird die 2. Runde des Viertelfinales schon eine Woche später am 20. April gespielt.

Bayer Leverkusen - Union Saint-Gilloise im Viertelfinale der Europa League 2022/23: Übertragung der Partie Live im Free-TV und Stream

Im Gegensatz zu anderen großen Fußball-Turnieren findet die Übertragung der UEFA Europa League 2022/23 auch Free-TV statt. Anstelle der üblichen verdächtigen wie Sky oder DAZN hat sich für diesen Wettkampf RTL die Übertragungsrechte gesichert. Die meisten Spiele sind zwar nur im Stream auf RTL+ zu sehen. Einige ausgewählte Partien jedoch werden auch im Free-TV auf RTL übertragen. Dazu zählt auch das Viertelfinale Bayer Leverkusen - Union Saint-Gilloise.

Hier haben wir Ihnen noch einmal alle Infos rund um das Viertelfinale Leverkusen - Union Saint-Gilloise der Europa League 2022/23 zusammengetragen:

Lesen Sie dazu auch

Spiel: Bayer Leverkusen vs. Union Saint-Gilloise, Hinspiel im Viertelfinale der UEFA Europa League 2022/2023

vs. Union Saint-Gilloise, Hinspiel im Viertelfinale der 2022/2023 Datum: Donnerstag, 13. April 2023

Donnerstag, 13. April 2023 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: BayArena , Leverkusen

, Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL +

Live-Ticker zur Europa League 2022/23: Aufstellung und Ergebnisse beim Viertelfinale Leverkusen gegen Union Saint-Gilloise

Auch wenn das Viertelfinal-Spiel Leverkusen gegen Union Saint-Gilloise im Free-TV übertragen wird, ist der Termin immer noch ein Donnerstagabend um 21.00 Uhr. Für viele Fußballfans bedeutet das, dass der Fernseher gerade von der Familie in Beschlag genommen wird. Wer den Spielverlauf dennnoch live mitverfolgen möchte, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Dieser bietet nicht nur alle Infos rund um das aktuelle Spielgeschehen, sondern zeigt auch schon im Voraus die Aufstellung der Mannschaften an.

Der größte Vorteil aber ist, dass sich damit mehrere Partien gleichzeitig verfolgen lassen. Da drei der vier Viertelfinal-Spiele zur selben Zeit stattfinden, ist der Live-Ticker hier die optimale Lösung.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Leverkusen - Union Saint-Gilloise: Bilanz der Partie

Das diesjährige Viertelfinale der Europa League zwischen Leverkusen und Union Saint-Gilloise ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Vereine. Diese Premiere will selbstverständlich jedes der beiden Teams für sich entscheiden und damit hoffentlich den Ton für alle folgenden Partien setzen.