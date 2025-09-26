Lewis Hamilton und sein geliebter Hund – Beten für Roscoe

Die Aufforderung des Superstars war unmissverständlich. Sie verfehlte ihre Wirkung nicht. Die Gedanken sind bei dem Tier. „Bitte denkt an Roscoe“, schrieb Lewis Hamilton auf seinem Instagram-Kanal. Roscoe ist die britische Bulldogge, die den Rennfahrer seit etlichen Jahren auch an die Formel-1-Strecken begleitet. Roscoe geht es nicht gut. Der Hund liegt nach einem Herzstillstand im Koma. Ausgangspunkt war eine Lungenentzündung. Auch das schrieb Hamilton auf Instagram. Und weil die Deutsche Presseagentur (dpa) darauf aufmerksam wurde und das Thema aufgriff, lief die Nachricht von Hamiltons krankem Hund in sämtlichen Redaktionen Deutschlands ein.

So sind nun also die Gedanken bei Roscoe. Egal, wie man zu Hunden steht. Schließlich kann man sich nicht immer ausdenken, womit sich das Hirn so beschäftigt. Es soll Hirne geben, die sich der Atomphysik hingeben. Andere zermartern sich bei der Aufgabe, wo denn eigentlich der Autoschlüssel liegt.

Roscoe sei nach der Einlieferung sediert worden, dabei sei sein Herz stehen geblieben, berichtete Hamilton. Nachdem die Ärzte ihn – also Roscoe – zurückgeholt hätten, befinde er sich nun im Koma. „Wir wissen nicht, ob er daraus aufwacht“, erklärte Hamilton. Am Samstag solle versucht werden, Roscoe aufzuwecken. „Beängstigende Stunden“, habe er – also Hamilton – verlebt. Reichlich dramatisch alles. Wer aber schon mal sein Herz an ein Tier verlor, versteht Hamiltons Sorgen.

Der Hund ist seit zwölf Jahren ein treuer Begleiter des Rennfahrers. Anfangs trottete auch noch Coco neben den beiden her. Dabei handelte es sich um Hamiltons zweite Bulldogge. Coco starb bereits 2020 im Alter von nur sechs Jahren. Der Instagram-Account „roscoelovescoco“, den es seit den gemeinsamen Zeiten gibt, hat über 1,3 Millionen Fans. Sie alle dürften Anteil an Roscoes gesundheitlichen Gebrechen nehmen. „Ich bin an seiner Seite und möchte mich für eure Gebete und eure Unterstützung bedanken“, versichert Hamilton.

Lewis Hamilton ist an der Seite von Roscoe

So wenig man es sich immer aussucht, womit sich das Hirn beschäftigt, so wenig ist es zu steuern, wem die eigenen Gefühle gehören. Daran ändern auch sieben Weltmeistertitel nichts. Wer will, darf die pastoral vorgetragenen Wünsche eigenwillig finden. Möglicherweise sogar: komisch. Freilich steht aber auch jeder und jedem offen, der Aufforderung Hamiltons zu folgen, die Herzen für Roscoe zu öffnen. Das ist würdig und recht.