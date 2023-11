Brandheißes Designer-Stück: der Stanley Cup

Warum ein Unfall zur besten Werbung für den angeblich lebenslang haltenden, amerikanischen Thermobecher wurde.

Sie gehören seit langem zum Straßenbild: Jene hippen Zeitgenossen, die allmorgendlich ihren eigenen Kaffeebecher voll Chai Latte ins Büro tragen. Oder jene, die ihr gekühltes Sodawasser stets in der Mittelkonsole des Autos mit sich führen. Der Bedarf, ein "Getränk to go" immer in greifbarer Nähe zu haben, hat eine amerikanische Firma namens Stanley bereits 1913 dazu inspiriert, handliche, lebenslang haltende Thermogefäße unter dem kultigen Namen "Stanley Cups" auf den Markt zu bringen.

Namensgleichheit mit der Eishockey-Trophäe "Stanley Cup" ist Marketing-Trick

Die Namensgleichheit mit der berühmten Eishockey-Trophäe "Stanley Cup" ist zwar nur ein geschickter Marketing-Schachzug der Gründerfamilie, dass die kleinen Thermobecher, -tassen und -kannen trotzdem das Zeug zum brandheißen Designer-Stück haben, zeigt gerade ein viral gehendes Tiktok-Video.

Unfall-Video spielt mehr als 7,5 Millionen Likes ein

Eine gewisse Danielle hatte ihr nach einem Unfall ausgebranntes Auto gefilmt und dabei aus der Mittelkonsole des Wracks ihre nahezu unversehrte Stanley Cup herausgezogen. Einen eindrucksvolleren Werbeclip hätte die Firma Stanley gar nicht produzieren können. Das Gefäß aus Edelstahl hatte den Flammen bravourös widerstanden und die Internet-Gemeinschaft so verzückt, dass das Video schon mehr als 7,5 Millionen Likes eingespielt hat.

Unfallfahrerin bekommt von der Firma Stanley ein neues Auto bezahlt

Auch die Firma Stanley ist mittlerweile auf das Video aufmerksam geworden. Glück für Danielle, denn dort zeigt man sich bei so viel Lob für den Thermobecher äußerst spendabel – und zahlt Danielle ein neues Auto. Nachahmer seien trotzdem gewarnt: "Wir haben so etwas noch nie gemacht und werden es wohl auch nie wieder tun", beeilte sich die Firma zu betonen. Brandheiß sollte also am besten weiterhin nur der Chai Latte sein, der in den Stanley Cup eingefüllt wird.