Fußball in Frankreich: Übertragung der Ligue 1 im TV oder Live-Stream

Die Ligue 1 ist die Topklasse beim Fußball in Frankreich. Wir informieren Sie darüber, wo Sie die Spiele in Deutschland live verfolgen können – online oder im Free-TV? Welche Sender? Sky oder DAZN?

Seit dem 13. August 2021 wird in der französischen Ligue 1 wieder Fußball gespielt. Wo kann man die Matches in Deutschland verfolgen? TV oder online? Gratis oder kostenpflichtig? Hier erfahren Sie es – und noch einiges mehr.

Die Ligue 1 ist die höchste Spielklasse im französischen Männerfußball. Von 1932 bis 2002 lief sie unter den Bezeichnungen "Division 1" oder "Première Division (D1)". Sie war vom Start eine Profi-Liga. Obwohl es bereits seit 1894 französische Meisterschaften gab, zählt der Gewinn der Meisterschaft ("Championnat de France") erst seit 1932 als offizieller Titel.

Ligue 1: Übertragung live im TV und Stream in Deutschland

Leider gibt es in der aktuellen Saison keine Gratis-Übertragungen von Spielen der französischen Top-Liga. Das Angebot läuft in Deutschland nur im kostenpflichtigen Stream und im Pay-TV: Bei DAZN und auf Sport1 Plus, das sich selbst lieber sport1+ schreibt.

Video: SID

Spielplan: Rahmen-Termine der Ligue 1 in der Spielzeit 21/22

Die Liga ist am 13.8.21 in ihre Saison 2021/2022 gegangen. Es sind insgesamt 38 Spieltage geplant, die Ligue 1 endet am 21.5.22.

Ligue 1: Welche Vereine sind in der Saison 2021/2022 dabei?

FC Lorient

Angers SCO

Clermont Foot

Olympique Marseille

Paris St. Germain

Lille OSC

FC Metz

Stade Brest

RC Lens

Olympique Lyon

FC Nantes

Stade Rennes

AS St. Etienne

OGC Nizza

Stade Reims

Reims AS Monaco

Montpellier HSC

ES Troyes AC

Girondins Bordeaux

Racing Straßburg

Gewinner der Ligue 1: Wer hat die Liga in den vergangenen Jahren gewonnen?

2000/01: FC Nantes

2001/02: Olympique Lyon

2002/03: Olympique Lyon

2003/04: Olympique Lyon

2004/05: Olympique Lyon

2005/06: Olympique Lyon

2006/07: Olympique Lyon

2007/08: Olympique Lyon

2008/09: Girondins Bordeaux

2009/10: Olympique Marseille

2010/11: OSC Lille

2011/12: HSC Montpellier

2012/13: Paris Saint-Germain

2013/14: Paris Saint-Germain

2014/15: Paris Saint-Germain

2015/16: Paris Saint-Germain

2016/17: AS Monaco

2017/18: Paris Saint-Germain

2018/19: Paris Saint-Germain

2019/20: Paris Saint-Germain

2020/21: OSC Lille

In welchen Stadien wird die Ligue 1 ausgetragen?

Zur WM 1998 wurden mehrere Stadien in Frankreich neu gebaut oder umgebaut – sowohl kommunale als auch (seltener) vereinseigene Plätze. Anlässlich der EM-Endrunde 2016 in Frankreich kam es dann noch einmal zu Neu- und Umbauten.

Die in der Tabelle genannten Kapazitäten beziehen sich auf Fußballspiele. Bei anderen Veranstaltungen kann es Abweichungen geben.

Stadt Name Kapa-

zität Marseille Stade Vélodrome 67.394 Décines-Charpieu Groupama Stadium 59.286 Villeneuve-d’ Ascq Stade Pierre-Mauroy 50.157 Paris Parc des Princes 48.527 Bordeaux Stade Matmut-Atlantique 42.115 Saint-Étienne Stade Geoffroy-Guichard 42.000 Nantes Stade de la Beaujoire 38.004 Nizza Stade de Nice 35.624 Toulouse Stadium Municipal 33.500 Montpellier Stade de la Mosson 32.939 Rennes Roazhon Park 29.778 Reims Stade Auguste-Delaune 21.628 Caen Stade Michel-d’Ornano 21.250 Troyes Stade de l’Aube 20.400 Lorient Stade du Moustoir 18.910 Fontvieille Stade Louis II 18.523 Guingamp Stade de Roudourou 18.126 Angers Stade Jean-Bouin 18 000 Bastia Stade Armand Cesari 17.600 Ajaccio Stade Ange Casanova 5.000