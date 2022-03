Lille OSC - FC Chelsea: Termin und Übertragung in der Champions League

Lille OSC und der FC Chelsea treffen im Achtelfinale der Champions League aufeinander. Alle Infos zu Übertragung, Live-Ticker, Datum und Uhrzeit der Partie erhalten Sie hier.

Im Achtelfinale der Champions League stehen sich Lille OSC und der FC Chelsea gegenüber. Hier in unserem Artikel verraten wir Ihnen alle wichtigen Infos zur Partie: Wann treten die beiden Mannschaften gegeneinander an? Wo wird die Begegnung der Königsklasse übertragen? Zudem finden Sie am Ende eine Bilanz, die die Chancen der beiden Mannschaften analysiert.

Lille OSC - FC Chelsea: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß im Achtelfinale der Champions League?

Der Spieltag für die Begegnung zwischen Lille OSC und Chelsea steht fest: Am Mittwoch, 16.3.22 treffen die beiden Teams aufeinander. Ab 21.00 Uhr wird die Partie ausgetragen. Die Spielstätte ist das Stade Pierre-Mauroy im französischen Villeneuve-d’Ascq.

Übertragung live im TV und Online-Stream: Läuft das Spiel Lille OSC vs. FC Chelsea auch im Free-TV?

Um die Spiele der UEFA Champions League 2021/2022 mitverfolgen zu können, haben Sie aktuell zwei Möglichkeiten. Zum einen können Sie die Partien bei Amazon Prime Video mitverfolgen, zum anderen überträgt der Streaming-Dienst DAZN die Spiele der Saison. Bei Sky werden die Spiele derzeit nicht übertragen und auch im Free-TV ist die Partie zwischen Lille OSC und dem FC Chelsea nicht zu sehen.

Hier die wichtigsten Daten zum Spiel in der Übersicht:

Spiel: Lille OSC - FC Chelsea , Rückspiel im Achtelfinale der UEFA Champions League 2021/22

- , Rückspiel im Achtelfinale der 2021/22 Datum: Mittwoch, 16. März 2022

Mittwoch, 16. März 2022 Uhrzeit : 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d’ Ascq

Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d’ Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: DAZN

Live-Ticker zum CL-Spiel Lille OSC - FC Chelsea

Wenn Sie zum Austragungszeitpunkt der Campions League 2021/2022 keine Möglichkeit haben die Spiele im TV zu verfolgen, haben wir genau das Richtige für Sie: Mit unserem Live-Ticker verpassen Sie keine Sekunde des Spielbetriebs. Rote und gelbe Karten, Auswechselungen und natürlich alle Tore - in Echtzeit erfahren Sie alles Wichtige zur laufenden Parite. Zudem finden Sie in unserem Datencenter alle wichtigen Infos rund um die Champions League.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

UEFA Champions League: Wo werden die Spiele der Saison 21/22 übertragen?

Wenn Sie die Spiele der CL mitverfolgen wollen, haben Sie in dieser Saison leider keine Option, dies ohne kostenpflichtiges Streaming-Abo zu tun. Keines der Spiele wird im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte teilen sich in der Saison 2021/2022 Amazon Prime Video und DAZN. Insgesamt 16 Partien der aktuellen Saison übernimmt Amazon Prime Video, alle weiteren können bei DAZN live mitverfolgt werden. Bei Abschluss eines Abonnements fallen bei Amazon Prime 7,99 Euro monatlich an, ein DAZN-Abo schlägt mit 29,99 Euro im Monat zu Buche.

Lille OSC - FC Chelsea: Bilanz beider Mannschaften

Die beiden Mannschaften trafen bereits in der Champions League Saison 2019/2020 zwei Mal aufeinander. Sowohl die Hinrunde, als auch die Rückrunde entschied der FC Chelsea mit 2:1 für sich, weshalb die Mannschaft auch in dieser Saison als Favorit auf das Spielfeld tritt.