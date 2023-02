Liverpool - Real Madrid in der Champions League: Übertragung live im TV und Stream

Liverpool und Real Madrid stehen sich im Achtelfinale der Champions League 22/23 gegenüber. Hier finden Sie alle Infos rund um die Live-Übertragung im TV und Stream und den Live-Ticker zum Spiel.

Das Achtelfinale der Champions League 2022/2023 steht an. Der Gruppensieger aus Gruppe F, Real Madrid, trifft auf den Zweitplatzierten aus Gruppe A, Liverpool. Obwohl Liverpool nur Gruppenzweiter geworden ist, konnte der Verein mehr Siege in der Gruppenphase einfahren, als der Gruppensieger Real Madrid. Da das Niveau der Vereine in den einzelnen Gruppen jedoch recht unterschiedlich ausfallen kann, ist das noch kein Indikator dafür, wie die beiden Vereine in der anstehenden Partie performen. Das Achtelfinale lässt da schon mehr Rückschlüsse zu.

Wo und wann gespielt wird, erfahren Sie hier. Außerdem haben wir alle Infos darüber, wie sie das Spiel im TV oder Stream sehen können und auch einen Live-Ticker finden Sie bei uns.

Liverpool - Real Madrid im Achtelfinale der Champions League: Datum und Uhrzeit der Partie - Wann ist Anstoß?

Die erste Runde des Achtelfinales findet vom 14. Februar bis zum 22. Februar statt. Laut Spielplan der Champions League 2022/23 wird die Partie Liverpool - Real Madrid am Dienstag, dem 21. Februar, im "Anfield" Stadion in Liverpool gespielt. Anstoß ist um 21 Uhr. Das Rückspiel findet dann am 15. März im Stadion "Santiago Bernabéu" in Madrid statt.

Liverpool gegen Real Madrid: Die Übertragung des Achtelfinales der Champions League live im TV und Stream - auch im Free-TV?

Die Übertragung der Champions League im TV oder Stream läuft größtenteils über DAZN. Einige wenige Ausnahmen gibt es, doch das Achtelfinale zwischen Liverpool und Real Madrid gehört nicht dazu. Dementsprechend müssen all diejenigen, die sich das Spiel live ansehen möchten, ein Abo bei DAZN erwerben. Im Free-TV ist die Achtelfinal-Partie ebenfalls nicht zu sehen. Die Infos zur Übertragung im Überblick:

Spiel: Liverpool gegen Real Madrid , Achtelfinale der UEFA Champions League 2022/23, Runde 1

gegen , Achtelfinale der 2022/23, Runde 1 Datum: Dienstag, 21. Februar 2023

Dienstag, 21. Februar 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: "Anfield" Stadion

"Anfield" Stadion Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Achtelfinale der Champions League 22/23: Live-Ticker zum Spiel FC Liverpool vs. Real Madrid

Für all diejenigen, denen ein Abo bei DAZN zu teuer ist oder die zur Spielzeit noch unterwegs sind, gibt es unseren Live-Ticker. Mit diesem sind Sie jederzeit über alle neuen Entwicklungen des Spiels informiert. Auch vorab können Sie dort die Aufstellung und alle weiteren Infos zum Spiel nachschauen. Auch ohne teures Streaming-Abo sind Sie so dazu in der Lage, das Achtelfinal-Spiel der Champions League zwischen Liverpool und Real Madrid live zu verfolgen.

Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Wer keine Lust auf ein teures Abo bei DAZN hat, mit einem Live-Ticker aber auch nicht wirklich zufrieden ist, der hat in der Saison 2022/2023 schlechte Karten. Denn die Übertragung der Champions League findet fast ausschließlich über den Streaming-Anbieter statt. Nur einige Dienstags-Spiele gibt es auch bei Amazon Prime Video zu sehen. Doch selbstverständlich ist auch dort ein Abo nötig, um den Dienst nutzen zu können.

Immerhin einen kleinen, aber nicht ganz unbedeutenden Trost gibt es für Fußball-Fans: Das Finale der Champions League in Istanbul am 10. Juni wird live im Free-TV beim ZDF übertragen.

Liverpool - Real Madrid: Bilanz der beiden Top-Clubs

Laut fussballdaten.de sind die beiden europäischen Spitzen-Clubs bislang neun Mal aufeinandergetroffen. Dabei konnte sich Real Madrid bisher mit fünf Siegen durchsetzten, Liverpool gewann jedoch auch drei Mal, nur ein einziges Mal kam es zu einem Unentscheiden. Die bisherige Bilanz der Partie lässt also kaum Rückschlüsse auf das Achtelfinale der diesjährigen Champions League zu. (AZ)