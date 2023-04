Lokalsport

13:30 Uhr

Ein Augsburger Tennisprofi will zu den US Open

Constantin Frantzen hat in dieser noch jungen Tennis-Saison einige Sieger zu feiern. Foto: Christian Kolbert

Plus Constantin Frantzen hat den Sprung auf die Profi-Tennis-Tour gewagt. Als Doppel-Spezialist. Ende März gewann der 25-Jährige mit seinem Partner Hendrik Jebens sein erstes ATP-Challenger-Turnier.

Constantin Frantzen war gerade in Rom, wie viele andere Deutsche. Die italienische Hauptstadt ist im Frühjahr ein beliebtes Reiseziel. Doch der 25-jährige Augsburger Tennisprofi hatte dort beruflich zu tun. Allerdings war es nur ein kurzes Gastspiel beim ATP-Challenger-Turnier. Mit seinem deutschen Partner Hendrik Jebens aus Stuttgart unterlag er in der ersten Runde den an Nummer zwei gesetzten Nicoals Barrientos (Kolumbien) und Francisco Cabral (Portugal) denkbar knapp mit 4:6, 7:6 und 7:10.

Constantin Frantzen steht in der ATP-Doppel-Rangliste auf Platz 130

Trotzdem, der Zweitliga-Spieler des TC Augsburg hat sich als Doppel-Spezialist einen guten Namen gemacht. Derzeit rangiert er in der Weltrangliste auf Rang 130. Seit Anfang 2022 verdient Frantzen seinen Lebensunterhalt als Tennis-Profi. "Das war schon immer mein Kindheitstraum." Den er aber zuerst nicht verwirklichen wollte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

