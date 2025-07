Luke Littler und der Führerschein: Mit der Einstellung eines Spitzensportlers

Mittlerweile ist die Durchfall-Quote von Luke Littler höher als auf einem mit Salmonellen befallenem Campingplatz. Vor wenigen Tagen rauschte der 18-Jährige erneut durch die Führerschein-Prüfung. Zum vierten Mal musste der Darts-Profi verdauen, dass er die Prüfung nicht bestanden hat. Auf die Fahrkünste Littlers lässt das aber keine Rückschlüsse zu. Er scheiterte viermal an der – offenbar recht hohen – Hürde der theoretischen Führerschein-Prüfung.

Streber, Besserwisser und Paragrafenreiter mögen sagen, er sei selber schuld. Müsse sich nur besser auf die Fragen vorbereiten. Möglicherweise fehle es ihm an geistigen Kapazitäten. Ein Blick auf die Straßen zeigt, dass es keinen Nachweis intelligenten Lebens braucht, um ein Fahrzeug zu lenken. Littler dürfte viel eher an seiner Einstellung gescheitert sein. Der Mann ist möglicherweise das größte Darts-Talent aller Zeiten. Er hat ein ganz anderes Mindset als Otto-Normal-oder-Diesel-Fahrer. Wie er bekannt gab, erreichte er beim Multiple-Choice-Test 45 von 50 Punkten. Das reichte, um zu besehen. Es folgte anschließend der Test im Bereich Gefahrenwahrnehmung. Hier kam Littler nur auf 41 von 75 Punkten. Durchgefallen. Weil das Pfeile werfende Genie schlicht anders einschätzt, was gefährlich ist. Was unsereins möglicherweise als todbringendes Hindernis auf der Straße identifiziert, ist für Littler nichts weniger als eine sportliche Herausforderung.

Luke Littler ist kein Bürohengst und muss auch anders behandelt werden

Von Leistungssportlern die gleichen Leistungen zu erwarten wie von der großen grauen Masse, ist kollektivistischer Unsinn. Die Gleichmacherei muss aufhören. Jeder und jede soll gemäß der individuellen Fähigkeiten behandelt werden. Für Bewegungsgenies muss es eine andere Bewertungsgrundlage geben als für Bürohengste, deren Reaktionsfähigkeit nur dann überdurchschnittliche Ausmaße annimmt, wenn die Sekretärin Kuchen aufs Buffet stellt.

Zumal Littler für den Fall, dass er eines Tages ein Auto wird führen dürfen, eine wohl vernünftige Vorkehrung treffen wird. Schon vor langer Zeit hatte er einen Mercedes als sein Traumauto bezeichnet. Das ist insofern praktisch, als in den Nobel-Wagen die Vorfahrt bekanntermaßen schon serienmäßig eingebaut ist. So müsste sich Littler nicht mit unnützen und in dem Fall ja tatsächlich rein theoretischen Regelungen auseinandersetzen. Er hat jedenfalls angekündigt, nicht aufzugeben auf dem Weg zum Führerschein. Immer weiter, immer weiter. Das ist wahrer Sportsgeist.