Mainz 05 gegen Zrinjski Mostar live im TV oder Stream: Wo läuft das Conference-League-Spiel?

Die UEFA Europa Conference League ist der jüngste Wettbewerb im europäischen Klubfußball und rangiert hinter der Champions League und der Europa League. Seit ihrer Einführung zur Saison 2021/22 soll die Liga Vereinen aus kleineren Fußballnationen und weniger bekannten Ligen eine Plattform auf internationaler Ebene bieten.

Mit der Reform zur Saison 2024/25 wurde das klassische Gruppensystem durch eine sogenannte Liga-Phase ersetzt. In dieser neuen Struktur bestreiten alle teilnehmenden Teams sechs Spiele gegen unterschiedliche Gegner. Die besten 24 Mannschaften qualifizieren sich anschließend für die K.o.-Runde. Der Gewinn des Wettbewerbs bringt dem Sieger internationale Aufmerksamkeit – gerade für Klubs, die sonst selten im Rampenlicht stehen. Auch Vereine aus den Topligen Europas nutzen das Turnier, um Talente zu fördern und sich auf europäischer Bühne zu beweisen.

In der UEFA Europa Conference League 2025/26 ist der 1. FSV Mainz 05 der einzige deutsche Vertreter. Das erste Spiel gegen Lausanne haben die Mainzer mit 2:1 gewonnen. Am zweiten Spieltag geht es gegen Zrinjski Mostar, einen Club aus Bosnien und Herzegowina. Dort waren die Kicker vom Balkan mehrfach Meister in ihrer ersten Liga namens „Premier Liga Bosne i Hercegovine“. Mostar ist der erste Club aus diesem Land, der die Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs (nämlich die UEFA Conference League 2023/24) erreicht hat. Ihr erstes Spiel der Saison 25/26 gegen die Lincoln Red Imps aus Gibraltar gewannen sie zu Hause mit 5:0. Wir liefern Ihnen hier alle Infos zu dem Spiel Mainz gegen Mostar.

Mainz 05 gegen Zrinjski Mostar in der UEFA Conference League: Datum, Uhrzeit – wann ist Anstoß?

Im Spielplan der UEFA Conference League ist die Begegnung zwischen Mainz und Mostar für den 23. Oktober 2025 angesetzt – Anstoß um 21 Uhr. Ort des Geschehens ist die Mewa Arena in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt Mainz. Die ist das größte Fußballstadion der Stadt und wird aktuell nur durch den Fußballverein 1. FSV Mainz 05 genutzt. Das Stadion wurde am 3. Juli 2011 eingeweiht und hat rund 33.000 Plätze.

Mainz 05 vs. Zrinjski Mostar live im TV und Stream: Conference-League-Übertragung am zweiten Spieltag

RTL hat sich Übertragungsrechte für die Conference League 25/26 bis zum Jahr 2027 gesichert und darf die Spiele damit auf allen Kanälen senden. Allerdings bringt der Kölner Privatsender das komplette Programm nur gegen Cash: Um den vollen Umfang des Turniers sehen zu können, braucht man ein Abo von RTL+. Das gibt es für 8,99 Euro pro Monat (Stand: Oktober 2025).

Der Anbieter bringt unterschiedliche Partien über die Free-TV-Sender RTL und NITRO auf den Markt. Allerdings kann dort nur eine Auswahl der Spiele verfolgt werden. Pech für die Fans: Obwohl Mainz 05 bei der Conference League 25/26 die einzige Mannschaft aus Deutschland ist, läuft die Sendung des Spiels gegen Mostar nur gegen Bezahlung.

Hier kommen die Details zur Übertragung der Partie Mainz gegen Mostar:

Spiel: Mainz 05 – Zrinjski Mostar, Europa Conference League 25/26, Ligaphase, Spieltag 2 von 6

Datum: Donnerstag, 23. Oktober 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Mewa Arena, Mainz

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: ---

Übertragung im Live-Stream: RTL+

Mainz 05 – Zrinjski Mostar in der Conference League: Bilanz der beiden Teams

Um es kurz zu machen: Es gibt keine Bilanz. Die beiden Teams haben bisher noch nie einander Maß genommen.