DFB-Pokal 23/24: Makkabi Berlin - VfL Wolfsburg live im TV und Stream

Makkai Berlin und der VfL Wolfsburg treffen im DFB-Pokal 23/24 aufeinander. Wir informieren Sie rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung im TV und Stream.

Für viele Fußballfans muss sich die Sommerpause wie eine Ewigkeit anfühlen - umso besser, dass das Warten im August ein Ende hat. Die neue DFB-Pokal-Saison steht bevor. Nach der Deutschen Meisterschaft ist der DFB-Pokal der zweithöchste Wettbewerb im nationalen Fußball. Die letzte Saison gewann - wie auch das Jahr zuvor - RB Leipzig. Nun werden die Karten allerdings wieder neu gemischt und alle Teams versuchen jede Runde einen Schritt in Richtung Pokal zu machen - so auch Makkabi Berlin und der VfL Wolfsburg, die in der ersten Runde aufeinander treffen.

Möchten Sie gerne mehr zur Partie zwischen Makkabi Berlin und dem VfL Wolfsburg erfahren? Wann findet das Spiel statt? Wie läuft die Übertragung ab? Antworten auf diese Fragen und alle Infos gibt es hier.

Makkabi Berlin - VfL Wolfsburg: Termin, Uhrzeit, Anpfiff im DFB-Pokal 23/24

Der Startschuss für den DFB-Pokal 23/24 ist der 11. August. Kurz nach dem Pokal-Auftakt spielen Makkabi Berlin und der VfL Wolfsburg laut Spielplan des DFB-Pokals 23/24 am 13. August 2023. Beginn der Partie ist um 15.30 Uhr, der Austragungsort ist Berlin.

Makkabi Berlin gegen VfL Wolfsburg live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde im DFB-Pokal 23/24

Wie in den letzten Jahren auch übernimmt die Übertragung des DFB-Pokals 23/24 überwiegend der Pay-TV-Sender Sky. Während der Saison werden allerdings auch Spiele von ARD oder ZDF übertragen, wie beispielsweise die Partie zwischen Münster und Bayern. Fans, die das Spiel zwischen Makkabi Berlin und dem VfL Wolfsburg sehen möchten, müssen sich mit Sky begnügen und ein kostenpflichtiges Abo abschließen, wenn sie das Spiel in voller Länge sehen möchten. Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Spiel: Makkabi Berlin vs. VfL Wolfsburg , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde

Makkabi vs. , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde Datum: Sonntag, 13. August 2023

Sonntag, 13. August 2023 Uhrzeit : 15.30 Uhr

15.30 Uhr Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 23/24: Makkabi Berlin vs. VfL Wolfsburg im Live-Ticker

Da nicht jeder über ein kostenpflichtiges Abo von Sky verfügt, haben wir eine gute Alternative um das Spiel zwischen Makkabi Berlin und dem VfL Wolfsburg dennoch mitverfolgen zu können. In unserem kostenlosen Live-Ticker verpassen Sie keine Highlights des Spiels. Hier finden Sie Aufstellungen, Tore, Ein- und Auswechslungen, gelbe und rote Karten sowie alles, was sonst noch wichtig ist.

Makkabi Berlin gegen VfL Wolfsburg im DFB Pokal 23/24: Bilanz und Infos

Die beiden Mannschaften sind aufgrund des Klassenunterschieds noch nie aufeinandergetroffen, weshalb man auch noch auf keine Statistik zurückblicken kann. Für viele dürfte es dennoch nicht überraschend sein, dass der Bundesligist VfL Wolfsburg als Favorit ins Pokalspiel geht. Die Berliner spielen aktuell in der Oberliga Nord sowie in der Berlin-Liga.