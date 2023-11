Man City - RB Leipzig in der Champions League: Übertragung live im TV und Stream

RB Leipzig trifft in der Champions League als nächstes auf Man City. Hier erfahren Sie alles rund um Termin, Uhrzeit und Live-Übertragung des Spiels.

In einigen Gruppen der Champions League geht es gerade darum, welche Mannschaften in die nächste Runde des Turniers einziehen und welche nicht. Mitunter trennt die Teams nur ein einziger Sieg davon, im Achtelfinale zu spielen. Doch in Gruppe G ist die Sache längst entschieden. Nach den ersten vier Spieltagen hat Man City vier Siege zu verbuchen und ist damit bereits sicher in der nächsten Runde. Ähnlich verhält es sich mit RB Leipzig. Der Bundesligist hat bislang lediglich gegen Man City verloren und ist damit ebenfalls sicher in der nächsten Runde. Denn die anderen Teams der Gruppe haben jeweils drei Niederlagen und ein Unentschieden vorzuweisen.

Dennoch würde ein Sieg den Leipzigern sicherlich gut tun. Gerade nach der letzten Niederlage gegen die Engländer wäre es ein willkommener Moralschub für den Verein. Nicht nur für die weiteren Spiele in der Champions League, sondern auch für die Bundesliga. Dort verlor RB Leipzig zuletzt gegen Wolfsburg.

Wann findet das zweite Aufeinandertreffen von Man City und RB Leipzig in dieser Champions League-Saison statt? Gibt es eine Free-TV-Übertragung des Spiels? Wir haben alle wichtigen Infos rund um die Partie hier für Sie zusammengestellt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Man City - RB Leipzig: Termin und Uhrzeit des Champions League-Spiels - Wann ist Anpfiff?

Das Spiel Man City - RB Leipzig findet am fünften Spieltag des Turniers statt. Laut dem Champions League-Spielplan ist das Dienstag, der 28. November. An diesem Termin wird allerdings erst spät gespielt - Uhrzeit des Anfpfiffs ist 21.00 Uhr. Den Heimvorteil haben diesmal die Engländer, denn die Partie wird im Ethihad Stadium ausgetragen. Das Spiel gegen Man City vor dem eigenen Heimpublikum hat RB Leipzig Anfang Oktober mit 3:1 verloren.

Manchester City gegen RB Leipzig live im TV und Stream - CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die schlechte Nachricht vorweg: Das Spiel Manchester City gegen RB Leipzig wird nicht im Free-TV übertragen. Lediglich das Finale der Champions League ist ohne Abo bei DAZN oder Amazon zu sehen, alle anderen Spiele der Champions League in der Saison 2023/24 werden exklusiv von diesen beiden Anbietern gezeigt. Allerdings hält sich auch das Angebot an Spielen bei Amazon in Grenzen, dienstags ist es nur ein einziges der acht gespielten Spiele bei dem Streaming-Anbieter zu sehen. Das bedeutet, dass die Partie Manchester City gegen RB Leipzig nicht im TV zu sehen ist. Denn DAZN bietet lediglich einen Live-Stream an.

Diesen kann man aber dank ensprechender DAZN-App auch ohne Probleme an jedem Smart-TV genießen. Alternativ ist er auch über einen entsprechenden TV-Stick oder auch über eine moderne Spielekonsole empfangbar. Lediglich ein Abo bei dem Streaminganbieter ist zwingend notwendig.

Hier haben wir Ihnen noch einmal alle Infos rund um das Spiel Man City - RB Leipzig zusammengefasst:

Spiel: Man City - RB Leipzig , 5. Spieltag der Gruppenphase der UEFA Champions League 2023/24

- , 5. Spieltag der Gruppenphase der 2023/24 Datum: Dienstag, 28. November 2023

Dienstag, 28. November 2023 Uhrzeit : 21 Uhr

21 Uhr Ort: Ethihad Stadium , Manchester

, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: ---

--- Übertragung im Live-Stream: DAZN

Live-Ticker zum Champions League-Spiel Man City - RB Leipzig

Da die Spiele der Champions League nicht im Free-TV zu sehen sind, sind Alternativen gefragt. Alle, die gern auf ein kostenpflichtiges Abo verzichten möchten, können das Spielgeschehen auch bei uns im Live-Ticker verfolgen. Dieser bietet eine gute Alternative, da dort neben den Ereignissen der Partie auch bereits vor dem Anpfiff einiges an Informationen geboten wird. Dazu gehören unter anderem natürlich auch die Aufstellungen der beiden Mannschaften.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Manchester City vs. RB Leipzig - Bilanz der Partie

In den letzten Jahren sind die beiden Clubs häufiger in der Champions League aufeinandergetroffen. Von insgesamt fünf Spielen seit 2021 konnten die Leipziger lediglich ein einziges gewinnen. Mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage hat also Man City in der Bilanz klar die Nase vorn. Auch zu beachten ist der Ausgang einer dieser Partien, im Achtelfinale der vergangenen Champions League-Saison. Damals schlugen die Engländer ihren Gegner mit einem beachtlichen 7:0. Rein auf dem Papier sieht es also wirklich alles andere als gut für die Spieler von RB Leipzig aus. Wie sich das Spiel dann allerdings tatsächlich entwickelt, steht damit noch längst nicht fest.