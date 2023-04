"Man City reißt FC Bayern auseinander": Pressestimmen zur Champions League

Der FC Bayern kassierte im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League eine deutliche Pleite gegen Manchester City. Die Presse schreibt von einem "Debakel".

Nach der Pleite im DFB-Pokal in der vergangenen Woche gegen den SV Freiburg steht der FC Bayern nun auch in der Champions League vor dem Aus. Die Münchner unterlagen Manchester City am Dienstag im Viertelfinal-Hinspiel mit 3:0. Nach einem Traumtor von Rodri (27. Minute) leitete Dayot Upamecano mit einem schweren Patzer das 2:0 durch Bernardo Silva (70.) ein. Erling Haaland, Vorbereiter beim 2:0, schockte die Bayern mit einem weiteren Treffer (76.). Nur ein großer Abend kann den FC Bayern am kommenden Mittwoch noch retten.

Pressestimmen aus Deutschland zu Manchester City - FC Bayern

"Der FC Bayern fährt mit einer deutlichen 0:3-Pleite aus Manchester nach Hause. Im Viertelfinal-Hinspiel hielten die Bayern erst gut mit, ehe City ein Traumtor schoss und der FCB sich einen spielentscheidenden, individuellen Fehler leistete." - Kicker

"Der FC Bayern muss den Traum vom Henkelpott wohl begraben. Nach einem niederschmetternden 0:3 (0:1) im Viertelfinal-Hinspiel des Giganten-Duells mit Manchester City kann den Münchnern nur noch ein großes Fußball-Wunder helfen." - Eurosport

"Der FC Bayern erlebt ein Debakel in der Königsklasse. Dayot Upamecano patzt gegen Manchester City schwer. Yann Sommer verhindert eine Klatsche." - Sport1

"Ein Distanzschuss, ein schwerer Fehler von Upamecano und ein Tor von Haaland – fertig war der klare City-Sieg gegen Bayern München. Für Trainer Thomas Tuchel droht damit bereits die zweite Titelchance zu platzen." - Spiegel

"Der FC Bayern steht in der Champions League vor dem Aus. Eigene Torchancen lassen die Münchner gegen Manchester City ungenutzt und bringen sich durch teils haarsträubende Fehler selbst in große Not." - Frankfurter Allgemeine Zeitung

"In einem Champions-League-Spiel auf sehr hohem Niveau nutzt Pep Guardiolas Manchester City die individuellen Fehler der Münchner brutal effizient aus. Dabei deutete bis zur 70. Minute eigentlich wenig auf ein deutliches Ergebnis hin." - Süddeutsche Zeitung

"Nach dem Aus im DFB-Pokal droht den Münchnern nun der nächste Titel-K.o.! Thomas Tuchel (49) kam, sah – und scheidet zweimal aus?" - Bild

Champions League: Pressestimmen aus England zu Manchester City - FC Bayern

"Könnte dies endlich das Jahr für Manchester City und Pep Guardiola werden? Die Beweise häufen sich, das neueste Exponat eines Teams, das genau zum richtigen Zeitpunkt in Form kommt, entfaltet sich vor schockierten deutschen Augen. Und die des restlichen Europas." - The Guardian

"Man City 3 Bayern München 0: Haaland rundet spektakulären Champions-League-Sieg ab, während Guardiola seinen Ex-Klub in die Flucht schlägt." - The Sun

"Die Bayern waren so lange gut darin, aber am Ende hielten sie verzweifelt an ihrer Würde fest, als City das Viertelfinale der Champions League mit einem 3:0-Sieg rücksichtslos übernahm." - Daily Mail

"Man City reißt den FC Bayern München auseinander, um das Halbfinale der Champions League zu erreichen. Die Männer von Pep Guardiola glänzten im Etihad-Stadion, als sie sich an den amtierenden deutschen Giganten vorbeischoben und nun auf dem Weg ins Halbfinale der Champions League sind." - Mirror