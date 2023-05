Manchester City - Real Madrid live im TV und Stream: CL-Übertragung am 17.5.23

In der Champions League steht das Halbfinale an. Das Spiel Manchester City gegen Real Madrid läuft live im TV und Stream. Alle Infos rund um Termin, Übertragung und einen Live-Ticker gibt es hier.

Die diesjährige Champions League Saison neigt sich langsam dem Ende zu. Im Spielplan der CL steht das Halbfinale an, besser gesagt, das Rückspiel im Halbfinale. Die Hinspiele fanden am 9. Mai und 10. Mai 2023 statt. In diesem Jahr stehen sich AC Mailand und Inter Mailand sowie Real Madrid und Manchester City gegenüber. Die Teams konkurrieren nun um den Einzug ins Finale.

Real Madrid und Manchester City trennten sich im Hinspiel mit einem 1:1 unentschieden. Nachdem Vinicius Junior die Königlichen in der 36. Spielminute in Führung brachte, konnte Manchester City in der zweiten Halbzeit mit einem Tor von Kevin de Bruyne in der 67. Minute ausgleichen. Nun steht wieder alles auf Anfang.

Wenn Sie mehr zum Halbfinale von Manchester City - Real Madrid in der Champions League 2023 erfahren möchten, erhalten Sie in diesem Artikel alle Infos zu Übertragung im TV und Stream, dem Termin und der Uhrzeit des Spiels. Am Ende liefern wir Ihnen die Bilanz der beiden Mannschaften aus den bisherigen Partien.

Termin und Uhrzeit: Manchester City - Real Madrid im Halbfinale der Champions League 2023

Das Spiel im Halbfinale der Champions League zwischen Manchester City und Real Madrid findet am Mittwoch, 17. Mai 2023, statt. Da das Hinspiel in Madrid war, ist das Rückspiel nun in Manchester. Anpfiff ist um 21.00 Uhr im Ethihad Stadium. Das bedeutet Heimvorteil für City.

Übertragung von Manchester City - Real Madrid im Halbfinale der Champions League 2023: Läuft die Partie auch im Free-TV?

Die Rechte zur Übertragung der Champions League 22/23 teilen sich Amazon Prime sowie DAZN. Das Spiel zwischen Manchester City und Real Madrid wird nur von DAZN übertragen. Um das Match verfolgen zu können, braucht man ein kostenpflichtiges Abo. Dieses kann ab 24,99 Euro pro Monat abgeschlossen werden. Das Halbfinal-Rückspiel wird demnach nicht im Free-TV übertragen. Wir haben Ihnen eine Übersicht zum Spiel zusammengestellt:

Spiel: Manchester City - Real Madrid , Champions League 2023, Halbfinale , Rückspiel

- , 2023, , Datum: Mittwoch, 17. Mai 2023

Mittwoch, 17. Mai 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Ethihad Stadium , Manchester

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV und Stream: DAZN

Halbfinale der Champions League 2023: Manchester City gegen Real Madrid im Live-Ticker

Das Spiel zwischen Manchester City und Real Madrid kann nur im Pay-TV angesehen werden. Wer die Partie allerdings gratis verfolgen möchte, hat hier die Möglichkeit dazu. Über unseren kostenlosen Live-Ticker bleiben Sie stets über den Ablauf des Spiels und jedes kleinste Ereignis im Stadion informiert. Sie werden über Tore, Aufstellung, gelbe und rote Karte sowie Ein- und Auswechselungen in Kenntnis gesetzt.

Manchester City vs. Real Madrid in der Champions League: Das ist die Bilanz der beiden Teams

Im Hinspiel der diesjährigen Champions League Saison trennten sich die beiden Teams mit einem 1:1 unentschieden. Daher bleibt es vollkommen offen, welche Mannschaft in das große Finale einziehen wird, nachdem die Auswärtstor-Regelung in diesem Jahr abgeschafft wurde.

Dass dieses Halbfinale nicht das erste Aufeinandertreffen der beiden europäischen Topclubs ist, dürfte nicht besonders verwunderlich sein. Besonders ist es dennoch, dass sich die beiden Mannschaften im letzten Jahr in der Champions League 2022 in derselben Runde gegenüberstanden. Im Hinspiel in Manchester unterlag die Mannschaft von Carlo Ancelotti mit 4:3. Im Rückspiel gewannen die Königlichen aber mit 3:1 und zogen ins Finale ein, welches sie auch gewonnen haben. Manchester City und Pep Guardiola gingen leer aus.