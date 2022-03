Manchester United - Atletico Madrid in der Champions League: Live-Ticker und Infos zur Übertragung

Manchester United und Atletico Madrid begegnen sich heute im Rahmen der Champions League. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung. Außerdem halten wir einen Live-Ticker für Sie bereit.

Die aktuelle Saison der UEFA Champions League 2021/22 ist in vollem Gange. Der europäische Fußball-Wettbewerb läuft seit dem 22. Juni 2021 und dauert noch bis zum 28. Mai 2022 an.

Im Rahmen der zweiten Runde des Achtelfinals spielen heute auch Manchester United und Atletico Madrid gegeneinander.

Sie möchten mehr über die Partie erfahren? In diesem Artikel liefern wir Ihnen alle wichtigen Infos rund um Übertragung, Termin und Uhrzeit der Partie Manchester United - Atletico Madrid auf einen Blick. Außerdem präsentieren wir Ihnen einen Liveticker und eine Bilanz der Mannschaften.

Video: SID

Manchester United gegen Atletico Madrid: Wann ist der Anstoß? Datum und Uhrzeit

Manchester United trifft am Dienstag, 15. März 2022, auf die spanische Mannschaft von Atletico Madrid. Der Beginn des Spiels ist um 21.00 Uhr. Gespielt wird im Old Trafford Stadion in Stretford.

Das Stadion Old Trafford ist die Spielstätte von Manchester United. Foto: Martin Rickett, dpa (Archivbild)

Manchester United vs. Atletico Madrid: Übertragung heute live im TV und Online-Stream - Läuft die Partie auch im Free-TV?

Die Partie zwischen Manchester United und Atletico Madrid wird leider nicht im Free-TV und Gratis-Stream ausgestrahlt. Hier lesen Sie, wie Sie das Match trotzdem live anschauen können.

Spiel: Manchester United - Atletico Madrid , Achtelfinale der UEFA Champions League 2021/22

- , Achtelfinale der 2021/22 Datum: Dienstag, 15. März 2022

Dienstag, 15. März 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Old Trefford Stadion, Stretford

Old Trefford Stadion, Übertragung im Free-TV: keine Übertragung

keine Übertragung Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: kostenpflichtig bei DAZN

Live-Ticker zum CL-Spiel Manchester United - Atletico Madrid

Sie sind kein Abonnent von DAZN, wollen das Spiel von Manchester United und Atletico Madrid aber dennoch mitverfolgen? Kein Problem, denn mit unserem Liveticker haben Sie jederzeit und von überall die Gelegenheit dazu. Unser Datencenter bietet Ihnen einen aktuellen Überblick über Spielstand und Ergebnis jeder CL-Partie.

Lesen Sie dazu auch

Außerdem versorgen wir Sie dort mit weiteren Informationen rund um die Champions League, wie zum Beispiel dem Spielplan. Auch die jeweiligen Aufstellungen aller Vereine werden hier kurz vor Spielbeginn publiziert.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung in der UEFA Champions League: Wo gibt es die Spiele der Saison 21/22 zu sehen?

Wie läuft die Übertragung der CL-Spiele in der diesjährigen Saison 2021/22 ab? Für die Ausstrahlung der Matches sind dieses Mal vor allem die beiden Anbieter DAZN und Amazon Prime Video zuständig.

Amazon Prime Video zeichnet sich für die Übertragung von insgesamt 16 Machtes (jeweils das Topspiel am Dienstagabend) verantwortlich. Die restlichen Begegnungen werden vom Streaming-Dienst DAZN, der sich auf Sportübertragungen spezialisiert hat, ausgestrahlt. Beide Angebote sind kostenpflichtig.

Manchester United - Atletico Madrid: Bilanz beider Mannschaften

Laut dem Portal fußballdaten.de trafen United und Atletico in der Vergangenheit erst zwei Mal aufeinander. Beide Partien liegen weit zurück und fanden im Jahre 1991 statt. Eines der beiden Spiele konnte Atletico Madrid für sich entscheiden. Das andere Match wurde mit einem Unentschieden beendet. (AZ)