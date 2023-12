"Unaufgeregt und effektiv": Pressestimmen zu Manchester United - FC Bayern

Der FC Bayern hat nach der bitteren 1:5-Niederlage in Frankfurt Manchester United geschlagen. Die Presse schreibt von einer "Rehabilitation" und einem "Arbeitssieg".

Drei Tage nach der bitteren 1:5-Klatsche bei Eintracht Frankfurt scheint der FC Bayern wieder in der Spur zu sein. Auf der großen Bühne Champions League haben die Münchner Manchester United am Dienstagabend in der Champions League 1:0 (0:0) geschlagen. Den Siegtreffer im Old Trafford erzielte Kingsley Coman in der 70. Minute. Harry Kane war in seiner englischen Heimat als Vorlagengeber entscheidend beteiligt. Doch der Engländer hatte selbst kein Abschlussglück.

Manchester United - FC Bayern: Pressestimmen aus Deutschland

"Der FC Bayern hat bei Manchester United einen unspektakulären 1:0-Arbeitssieg eingefahren. Im Old Trafford genügte den Münchnern ein Tor von Coman." - Kicker

"Der FC Bayern erledigt seine Aufgabe in Manchester unaufgeregt und effektiv. In einem guten Kollektiv stechen vor allem die zuletzt gescholtenen Innenverteidiger hervor." - Sport1

"Bayern stürmt Old Trafford – Coman schießt United raus aus Europa." - Eurosport

"Nach dem Debakel von Frankfurt hat sich der FC Bayern mit einem Arbeitssieg bei Manchester United zurückgemeldet. Die Münchener zeigten sich defensiv gefestigt und offensiv eiskalt." - Sportschau

"Bei Manchester United rehabilitierten sich die Münchner für das Debakel in Frankfurt, die Gastgeber stehen vor den Trümmern ihrer Europacup-Saison." - Spiegel

"Im ersten Spiel nach der 1:5-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt gewinnen die Münchner zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase knapp. Der Sieg gegen United ist hart erarbeitet." - Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Therapie im Theater der Träume. Der FC Bayern gewinnt das letzte Champions-League-Gruppenspiel in Manchester mit 1:0. Die Abwehr wirkt diesmal gefestigter als beim 1:5 in Frankfurt – und vorne fällt ein Tor nach der Einwechslung von Thomas Müller." - Süddeutsche Zeitung

"Bayern besteht den Charaktertest im Fußball-Tempel Old Trafford." - Bild

Champions League: Internationale Pressestimmen zu Manchester - FC Bayern

"Manchester United hat am Dienstagabend im Old Trafford eine harte Wahrheit erfahren. Sie sind nicht gut genug, um mit Bayern München oder Manchester City oder Real Madrid oder Inter Mailand oder einem der anderen Teams, die ihren Platz im Achtelfinale der Champions League einnehmen werden, mithalten zu können." - Daily Mail (England)

"Der europäische Traum von Manchester United platzt mit der Niederlage gegen Bayern." - The Guardian (England)

"Diese United-Mannschaft ist bei weitem nicht großartig. Sie ist bestenfalls mittelmäßig und nach sechs miserablen Spielen aus dem Europapokal ausgeschieden." - The Sun

"Die Bayern unterschreiben das Urteil für das schlechteste Manchester United in der Geschichte der Champions League." - Marca (Spanien)

"Katastrophe für Manchester United –Heimniederlage gegen Bayern München nicht zu verhindern." - Le Parisien (Frankreich)