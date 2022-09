Mannheim - 1. FC Nürnberg im DFB-Pokal: Live-Ticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Der SV Waldhof Mannheim misst sich in der zweiten Runde des DFB-Pokals 22/23 mit dem 1. FC Nürnberg. Wir haben alle Infos zum Termin, zur Übertragung, zum Sender und auch einen Live-Ticker für Sie.

DFB-Pokal 2022/23, zweite Runde: Die Spannung geht weiter. Der Reiz dieses Turniers liegt sicher vor allem in den zum Teil gravierenden - formellen - Klassenunterschieden der Kontrahenten. Alpha-Rüden treffen auf Underdogs, doch so manchmal schleichen sich die Leitwölfe mit tiefen Bisswunden und eingekniffenen Ruten von dannen. Im Fall des Drittligisten SV Waldhof Mannheim und des in der 2. Bundesliga spielenden 1. FC Nürnberg ist der Abstand nicht gar so gigantisch, aber die Leidenschaft von Akteuren und Fans dürfte das kaum mindern.

Wann treffen Mannheim und der 1. FC Nürnberg in der zweiten Runde des DFB-Pokals 22/23 aufeinander? Wie läuft die Übertragung? Gibt es das Spiel auch im Free-TV zu sehen? Wir beantworten alle Ihre Fragen hier - sämtliche Infos und auch einen Live-Ticker zur Partie finden Sie bei uns.

SV Waldhof Mannheim - 1. FC Nürnberg im DFB-Pokal 2022/23: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Dem DFB-Pokal-Spielplan für 2022/23 können Sie entnehmen, dass Mannheim am Dienstag, 18. Oktober 2022, auf den 1. FC Nürnberg trifft. Anstoß des Matches ist um 18 Uhr im Mannheimer Carl-Benz-Stadion.

Mannheim vs. Nürnberg auch im Free-TV? Übertragung live im TV und Stream

2022/23: In der aktuellen Runde des DFB-Pokals laufen sämtliche Spiele auf Sky - leider Pay-TV, Sie müssen hier also etwas in die Tasche greifen. ARD und ZDF übertragen besonders zu Anfang des Turniers relativ wenige Begegnungen des Pokals im Free-TV - die Partie Mannheim gegen Nürnberg ist nicht dabei. Die wichtigsten Infos zur Übertragung gibt es hier im Überblick:

Spiel : Waldhof Mannheim - 1. FC Nürnberg , 2. Runde im DFB-Pokal 2022/23

- , 2. Runde im DFB-Pokal 2022/23 Datum: Dienstag, 18. Oktober 2022

Dienstag, 18. Oktober 2022 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Carl-Benz-Stadion , Mannheim

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 2022/23: SV Waldhof Mannheim gegen 1. FC Nürnberg in Echtzeit im Live-Ticker

Sie haben kein Sky-Abo? Kein wirkliches Problem. Sämtliche Infos zum DFB-Pokal 2022/23 liefern wir Ihnen nämlich gratis & franko in unserem Datencenter. Sie können also alle Spiele des aktuellen DFB-Pokals hier bei uns im Live-Ticker verfolgen - natürlich auch die Begegnung des SV Waldhof Mannheim mit dem 1. FC Nürnberg. Sie verpassen kein Tor, keine Auswechslung, keine Karte. Der Kommentar kommt in Echtzeit direkt aus dem Stadion, und manchmal können Sie den Jubel oder die Seufzer des Reporters oder der Chronistin im Schriftlichen mitverfolgen. Kurz vor dem Anpfiff gibt Ihnen der Live-Ticker natürlich die Aufstellung der beiden Mannschaften durch.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung: Läuft Mannheim gegen den 1. FC Nürnberg nur live auf Sky - oder auch im Free-TV bei ZDF oder ARD?

Sky hat sich die Rechte für die Übertragung des DFB-Pokals 22/23 unter den Nagel gerissen und präsentiert sämtliche Begegnungen live im TV und Stream. Eine Handvoll Spiele bringen auch ARD oder ZDF im Free-TV - in der zweiten Runde liefern beide Anbieter aber nur je ein Match gratis. Im weiteren Verlauf des Turniers werden die Öffentlich-Rechtlichen etwas großzügiger - beide Halbfinal-Spiele und auch das Finale sind dann in Ihrem Rundfunkbeitrag bereits enthalten.

SV Waldhof Mannheim und 1. FC Nürnberg im DFB-Pokal 2022/23: Bilanz und Infos

Dem Portal fussballdaten.de verdanken wir die Erkenntnis, dass es bisher 47 Begegnungen zwischen den Kurpfälzern und den Franken gab. Die Nürnberger haben davon satte 28 Spiele für sich entscheiden, während Mannheim nur halb so viele Siege erringen konnte - 14 also. Fünf der Partien endeten demzufolge unentschieden. Das Torverhältnis sieht ähnlich aus - 93 Treffer für die fränkischen Kaiserstädter, 52 für die wackeren Mannen aus Baden.