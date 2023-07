Teams bei der Fußball-WM der Frauen 2023: Diese 32 Mannschaften sind dabei

32 Nationalteams treten bei der Fußball-WM der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland an. Welche Mannschaften dabei sind, erfahren Sie hier.

Erstmals treten 2023 bei der Fußball-WM der Frauen 32 Nationalteams an. Bei den vorherigen Turnieren waren bisher immer nur 24 Mannschaften dabei. In diesem Jahr kämpfen also acht Nationen mehr um den WM-Titel. Die FIFA stockt aber nicht nur bei den Frauen auf: Auch bei den Männern sollen sich ab 2026 deutlich mehr Nationen für die Weltmeisterschaften qualifizieren können. Statt wie bisher 32 Mannschaften sollen dann sogar 48 Nationalteams an dem Turnier teilnehmen. Der Spielplan der Frauen-WM 2023 steht schon länger fest, seit Juni ist auch geklärt, wie die Übertragung des Turniers laufen wird - ZDF und ARD haben sich mit der FIFA einigen können.

Welche Teams sind bei der Fußball-WM der Frauen 2023 dabei? Eine Liste mit allen 32 Mannschaften sowie weitere Infos zur WM in Australien und Neuseeland haben wir hier für Sie.

Fußball-WM der Frauen 2023: Diese 32 Mannschaften sind dabei

Insgesamt haben sich damit 32 Nationalmannschaften für das Turnier qualifiziert. Die letzten Nationen haben sich über die interkontinentalen Playoffs einen Startplatz für die Frauen-WM 2023 erspielt. Diese Nationen haben es über die Play-offs in die Fußball-WM der Frauen geschafft:

Interkontinentale Playoffs Gruppe A Gewinner: Portugal

Gruppe A Gewinner: Interkontinentale Playoffs Gruppe B Gewinner: Haiti

Gruppe B Gewinner: Interkontinentale Playoffs Gruppe C Gewinner: Panama

Alle qualifizierten Mannschaften im Überblick:

Land Gruppe WM-Teilnahmen Argentinien Gruppe G 3 Australien Gruppe B 7 Brasilien Gruppe F 8 China Gruppe D 7 Costa Rica Gruppe C 1 Deutschland Gruppe H 8 Dänemark Gruppe D 4 England Gruppe D 5 Frankreich Gruppe F 4 Haiti Gruppe D 0 Irland Gruppe B 0 Italien Gruppe G 3 Jamaika Gruppe F 1 Japan Gruppe C 8 Kanada Gruppe B 7 Kolumbien Gruppe H 2 Marokko Gruppe H 0 Neuseeland Gruppe A 5 Niederlande Gruppe E 2 Nigeria Gruppe B 8 Norwegen Gruppe A 8 Panama Gruppe F 0 Philippinen Gruppe A 0 Portugal Gruppe E 0 Sambia Gruppe C 0 Schweden Gruppe G 8 Schweiz Gruppe A 1 Spanien Gruppe C 2 Südafrika Gruppe G 1 Südkorea Gruppe H 3 USA Gruppe E 8 Vietnam Gruppe E 0

Eine Besonderheit in diesem Jahr ist die Zeitverschiebung bei der Frauen-WM 2023. Die Spiele finden nicht nur am anderen Ende der Welt statt - auch die einzelnen Spielstätten in Australien und Neuseeland befinden sich teilweise in unterschiedlichen Zeitzonen.

Die meisten WM-Titel: Die stärksten Nationalteams bei der Fußball-WM der Frauen 2023

Die Fußball-WM der Frauen wurde 1991 erstmals in China ausgetragen. Im Finale konnte sich damals das US-amerikanische Team der Frauen gegen die Mannschaft aus Norwegen durchsetzen. Auch heute haben die USA noch immer eines der stärksten Teams im Frauen-Fußball. Die Vereinigten Staaten haben mit vier WM-Titeln auch die meisten Weltmeisterschaften gewonnen. Die Rangliste mit allen bisherigen Weltmeistern im Überblick:

Rang Land WM-Titel Jahre 2. 3. 4. 1 USA 4 1991, 1999, 2015, 2019 1 3 - 2 Deutschland 2 2003, 2007 1 - 2 3 Norwegen 1 1995 1 - 2 4 Japan 1 2011 1 - - 5 Schweden



1 3 - 6 Brasilien



1 1 - 7 China



1 - 1 8 Niederlande



1 - - 9 England



- 1 1 10 Kanada



- - 1

Frankreich



- - 1

Das deutsche Nationalteam belegt hinter den USA den zweiten Platz. Bei der WM in Australien und Neuseeland gehört aber auch England zu den Favoriten – die Mannschaft aus Großbritannien hat die EM 2022 im eigenen Land gewonnen. Deutschland unterlag den Engländerinnen in einem spannenden Finale mit 1:2. (cge)