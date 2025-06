Rückschlag für Marco Brenner: Verletzung nach Giro-Sturz zwingt Radprofi zu längerer Trainingspause

Matteo Tosatto, Sportdirektor des Schweizer Tudor-Rennstalls, zeigte sich Anfang Juni noch zuversichtlich, dass Marco Brenner bald wieder das Training aufnehmen könnte: „Glücklicherweise erlitt er keine ernsthaften Verletzungen. Ich hoffe, er sitzt bald wieder auf dem Rad.“

Sturz bei der Abfahrt vom Col Saint-Pantaléon

Der Augsburger Radprofi war auf der 19. Etappe des Giro d’Italia gestürzt und musste das traditionsreiche Etappenrennen vorzeitig aufgeben. Es war das abrupte Ende seines Giro-Debüts. Auf der Abfahrt vom Col Saint-Pantaléon war der 22-Jährige gestürzt und hatte sich, so schien es, zunächst die Schulter ausgekugelt, die vom Rennarzt noch an der Strecke wieder eingerenkt wurde, und eine tiefe Schnittwunde am Oberschenkel zugezogen. Marco Brenner wurde dann ins Krankenhaus nach Aosta gebracht. Da wurde die Wunde dann operativ behandelt.

Marco Brenner hat sich beim Giro d‘Italia auch ein Innenband gerissen

Doch jetzt stellte sich heraus, dass sich Brenner noch eine zusätzliche Verletzung zugezogen hatte. „Die Schulter passt mittlerweile. Aber ich habe mir im Knie das Innenband gerissen“, erklärte Brenner gegenüber unserer Redaktion. Diese Verletzung wird konservativ behandelt. Seine Reha absolviert der Radprofi im Rehazentrum Corox im oberbayerischen Edling (bei Wasserburg am Inn). Auf Übungseinheiten auf dem Rad wird Brenner aber noch länger verzichten müssen. Brenner: „Das wird wohl noch ungefähr drei Wochen dauern.“

Für den amtierenden deutschen Meister hat die zweite Saison beim Schweizer Rennstall Tudor pro cycling Höhen und Tiefen. Im Februar wurde er im Oman Gesamt-Neunter, beim Giro d’Abruzzo beim Sieg des zweiten Augsburgers in der WorldTour, Georg Zimmermann, im April Gesamt-Sechster. Beim Einzelrennen Faun-Ardèche Classic fuhr er am 1. März sogar auf Platz zwei, einen Tag später war er in einen Massensturz verwickelt. Da pausierte Brenner nur zwei Wochen. So schnell geht es dieses Mal nicht.