„Markus Lanz“ heute am 4. Juli 2024: Thema und Gäste am Donnerstag

Während sich andere Talkshows längst in die Sommerpause verabschiedet haben, bleibt Markus Lanz mit seiner Talkrunde noch bis Ende Juli auf Sendung. Der Fotograf, Podcaster und Autor verschwindet dann auch nur für einen kurzen Zeitraum von der Bildfläche: Nach nur einem Monat meldet er sich bereits am 27. August mit einer neuen Ausgabe zurück. Fürs Erste wird also weiterhin dreimal die Woche über aktuelle Themen aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft diskutiert. In den vergangenen Wochen drehten sich die Sendungen vor allem um die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Dabei ging es nicht nur um das Abschneiden des DFB-Teams, sondern auch um das Sicherheitskonzept, das Zuschauer und Spieler während des Turniers schützen soll.

Worum geht es heute am 4. Juli 2024 bei „Markus Lanz“? Welche Gäste sind im Studio und worüber wird diskutiert? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur aktuellen Ausgabe von „Markus Lanz“ am 4.7.24 haben wir hier für Sie.

Wo läuft „Markus Lanz“ heute am Donnerstag?

Natürlich gibt es auch die neueste Folge von „Markus Lanz“ wie immer im ZDF zu sehen. Neben der Übertragung im Free-TV können Sie auch auf den Live-Stream des Senders zurückgreifen. Dort läuft die Sendung zeitgleich zur TV-Ausstrahlung. Die Einzelheiten auf einen Blick:

Was? „Markus Lanz“ (Folge 1966)

Wann? Donnerstag, 4. Juli 2024, 23.15 Uhr

Wo? ZDF (TV), ZDF -Livestream (Online)

Thema bei „Markus Lanz“ heute am 4.7.24

Markus Lanz diskutiert mit seinen Gästen in jeder Sendung über ein bis zwei Themen. In der vergangenen Folge ging es zum einen um die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen, die beide am 1. September stattfinden. Unter anderem war Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow im Studio, der sich zum Umgang mit der AfD und dem BSW äußerte. Worum es heute geht, verrät das ZDF voraussichtlich am Nachmittag. Wir informieren Sie hier, sobald das Thema bekannt ist.

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 4. Juli 2024

In jeder Folge begrüßt Markus Lanz Politiker, Experten und Medienvertreter, die mit ihm ein aktuelles Thema aus Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft besprechen. Genau wie das Thema sind auch die Gäste der heutigen Ausgabe noch nicht bekannt. Wir reichen die Gästelist nach, sobald das ZDF die entsprechenden Informationen veröffentlicht.

Folge verpasst? „Markus Lanz“ in der Wiederholung sehen

Falls Sie heute keine Zeit haben, sich die neueste Talkrunde von und mit Markus Lanz im TV anzusehen, dann haben Sie die Möglichkeit, die Sendung auch im Nachhinein in der ZDF-Mediathek abzurufen. Dort bleiben die Shows nach der Erstausstrahlung noch einige Monate verfügbar.

Sendetermine: Wann läuft „Markus Lanz“ nächste Woche?

Wie bereits erwähnt ist „Markus Lanz“ noch bis Ende Juli im ZDF zu sehen. Danach geht die Show einen Monat lang in die Sommerpause. Bis dahin ist die Talkrunde jedoch wie gewohnt dreimal pro Woche am späten Abend im TV zu sehen. Die Sendetermine von „Markus Lanz“ in der kommenden Woche:

Dienstag, 9. Juli 2024: 23.45 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Mittwoch, 10. Juli 2024: 23.45 Uhr bis 0.45 Uhr ( ZDF )

Donnerstag, 11. Juli 2024: 23.15 Uhr bis 0.30 Uhr ( ZDF )