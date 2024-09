Wieder Wirbel um Ex-FCA-Spieler Martin Hinteregger

Ruhig wird es um Martin Hinteregger eigentlich nie. Wäre auch langweilig. Der Österreicher polarisiert, das hat er in seiner Zeit in der Fußball-Bundesliga getan, das setzt sich nach dem Ende seiner aktiven Karriere fort. Im Sommer 2022 hatte er seine Karriere mit 29 Jahren beendet, sein letzter Bundesliga-Verein war die Frankfurter Eintracht. Im Sommer 2019 war er dorthin gewechselt, nach wechselhaften Jahren beim FC Augsburg.

32 Jahre ist Hinteregger mittlerweile alt, er könnte also durchaus noch sein Geld im Profifußball verdienen. Das wollte er aber nicht mehr. Er schloss sich dem unterklassigen österreichischen Klub SGA Sirnitz an, seit Sommer 2023 ist er bei seinem Heimatklub Spielertrainer. Und sorgt immer wieder für Schlagzeilen. So soll er vor eineinhalb Wochen im Spiel der Unterliga Ost bei ASKÖ Mittlern einen Fan attackiert und umgestoßen haben. Mit Folgen, wie die Kleine Zeitung und die Kronen Zeitung berichten. Hinteregger darf in Österreich bis auf weiteres nicht als Trainer oder Spieler tätig sein.

Der betroffene Fan soll eine Strafanzeige gegen Hinteregger veranlasst haben. Von der vermeintlichen Tat soll es ein Video geben. Der Strafausschuss des Kärnter Fußball-Verbandes sprach in dieser Woche eine vorläufige Suspendierung aus. „Wir haben das Verfahren unterbrochen und ihn vorläufig suspendiert, da noch eine Strafanzeige gegen ihn läuft. Bis hier ein Urteil da ist, darf Herr Hinteregger weder seiner Funktion als Trainer noch als Spieler bei Matches der SGA Sirnitz nachgehen“, sagte der Vorsitzende Klaus Haslinglehner. Auch die Landespolizei Kärnten bestätigte gegenüber der Kronen Zeitung Ermittlungen. „Anzeige wurde erstattet und der vermutliche Beschuldigte wird auch einvernommen – das ist eine normale Vorgehensweise. All das wegen des Verdachts der Körperverletzung“, sagte Pressesprecher Mario Nemetz.

Betrunken im Trainingslager des FCA

Am vergangenen Wochenende kam für Hinteregger noch Verletzungspech hinzu. In der Partie gegen Ferlach verletzte er sich so schwer an der Hand, dass er mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde.

Auch zu seiner Zeit in Augsburg hatte es immer wieder Unruhe um Hinteregger gegeben. Im Trainingslager 2019 in Tirol fiel er durch übermäßigen Alkoholgenuss auf einem Dorffest auf. Wenig später wollte er mit aller Macht seinen Wechsel nach Frankfurt durchdrücken, bei der Eintracht war er in der vorherigen Rückrunde zum Europapokal-Helden geworden. Der FCA hatte ihn dorthin ausgeliehen, Hinteregger wollte trotz Vertrags bis 2021 fest nach Frankfurt wechseln. So fehlte er auch beim offiziellen Termin für das Mannschaftsfoto der Augsburger und erschien zum ersten Training mit einem Eintracht-Rucksack. Wenig später wurde ihm sein Wunsch erfüllt.