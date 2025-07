Kaymer ohne Favoritenbürde bei den BMW Open in München-Eichenried

Obwohl Martin Kaymer nach seiner verletzungsbedingten Leidenszeit nicht zu den Favoriten gehört, bleibt der deutsche Golfprofi bei den BMW International Open, dem einzigen Turnier der DP World Tour in Deutschland, ein Publikumsliebling. Sein Name lockt die Golffans nach wie vor auf die Grüns des Golfclubs München-Eichenried, wo noch bis Sonntag 156 Profis um 2,75 Millionen Euro Preisgeld spielen.

Auf den zweimaligen Major-Gewinner und einzigen deutschen Sieger dieses Turniers (2008) will man dort ungern verzichten, selbst wenn er sportlich gerade nicht an sein einstiges Leistungsvermögen herankommt. Er betont, dass er in München erst einmal schauen will, was in den nächsten Turniertagen so passiert. Schließlich kämpft Martin Kaymer seit drei Jahren mit sportlichen Rückschlägen und gesundheitlichen Problemen. Immer wieder machte das Handgelenk Probleme. Mittlerweile sei er verletzungsfrei, doch der Weg vom aktuellen Platz 1209 der Weltrangliste zurück in die Weltspitze ist schwer.

Europas Ryder-Cup-Kapitän Luke Donald startet in München

Also obliegt bei den BWM International Open anderen die Favoritenrolle. Den internationalen Profis etwa, mit denen das Turnier einmal mehr hochkarätig besetzt ist. Die Prominentesten unter ihnen: die beiden Spanier Sergio Garcia und Rafa Cabrera Bello, Europas Ryder-Cup-Kapitän Luke Donald (England), Patrick Reed (USA), Nicolas Colsaerts (Belgien) oder der Turniersieger von 2022, Li Haoton (China).

Nicolai von Dellingshausen in einem Flight mit Kaymer und Siem

Die deutschen Hoffnungen liegen auf den Jungen, allen voran Nicolai von Dellingshausen und Matti Schmid, die zuletzt mit äußerst guten Ergebnissen auf sich aufmerksam machten. Von Dellingshausen gelang im Juni sein erster Sieg auf der DP World Tour, der gebürtige Regensburger Schmid belegte auf der PGA Tour Ende Mai einen zweiten Platz. In München startet von Dellingshausen im prominent besetzten Flight an der Seite von Martin Kaymer und Marcel Siem um 12.50 Uhr (Abschlag/Tee 1). „Ich werde am ersten Tee schon nervös sein, wenn viele Fans da sind. Es ist unheimlich beflügelnd, denn die Leute unterstützen uns total, fiebern und leiden mit uns. Ich freue mich einfach riesig auf die Woche“, sagte von Dellinghausen vor dem Turnierauftakt.