Alle Deutschen bei Tennis-Turnier in Indian Wells raus

Eva Lys ist als letzte deutsche Tennis-Spielerin beim Masters in Indian Wells ausgeschieden. Die 23 Jahre alte Hamburgerin unterlag Caroline Dolehide aus den USA 6:7 (3:7), 4:6.

Lys war eigentlich schon in der Qualifikation an Jule Niemeier gescheitert, rückte aber durch die Absage von Paula Badosa (Spanien) als Lucky Loser ins Hauptfeld und bekam dort zunächst ein Freilos. Bei den Australian Open hatte Lys als Lucky Loser überraschend das Achtelfinale erreicht, dafür reichte es bei dem mit rund neun Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier in Kalifornien nicht.

Lys war die letzte Deutsche im Hauptfeld. Niemeier hatte ihre Erstrundenpartie verloren und auch bei den Herren ist kein deutscher Profi mehr dabei. Alexander Zverev verlor als an Nummer eins gesetzter Profi überraschend gegen den Niederländer Tellon Griekspoor.