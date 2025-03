6:0, 6:0: Tennisstar Gauff demütigt Landsfrau bei Miami Open

US-Tennisstar Coco Gauff hat beim Masters-Turnier in Miami Landsfrau Sofia Kenin sportlich gedemütigt. Die an Nummer drei gesetzte 21-Jährige besiegte in der zweiten Runde die Australian-Open-Gewinnerin von 2020 mit 6:0, 6:0 und benötigte dafür lediglich 47 Minuten.

Cauff ist laut Datenanbieter Opta die jüngste Spielerin seit Madison Keys 2013, der im Hauptfeld der prestigeträchtigen Miami Open in einem Match ein sogenannter «Double Bagel» gelang.

Für Davis-Cup-Profi Daniel Altmaier war dagegen in der ersten Runde Endstation. Der 26-Jährige verlor mit 4:6, 3:6 gegen Coleman Wong aus Hongkong.