Mats Hummels beendet seine Karriere in diesem Sommer

Ex-Fußballnationalspieler Mats Hummels beendet im kommenden Sommer seine lange und erfolgreiche Karriere. Das gab der 36-Jährige am Freitag auf Instagram bekannt. Dort teilte er ein Video mit den Worten: „The End. Was für eine Reise!“ In dem Clip, der auch einige der größten Momente in Hummels‘ Karriere zeigt, sagt der Innenverteidiger: „Jetzt kommt der Moment, um den kein Fußballer herumkommt. Nach über 18 Jahren und so vielen Dingen, die mir der Fußball gegeben hat, beende ich diesen Sommer meine Karriere.“

Hummels beendet Karriere im Sommer: „Ich kämpfe gerade mit den Emotionen“

Hummels spielt aktuell bei der AS Rom in der ersten italienischen Liga Serie A. Zuvor spielte er für Borussia Dortmund sowie den FC Bayern München. „Ich kämpfe gerade mit den Emotionen“, erklärt Hummels in dem Video. „Wenn ich das alles sehe, weiß ich noch mehr, wie viel diese ganze Reise, dieser ganze Weg mir bedeutet hat, wie außergewöhnlich es war, das erfahren zu dürfen.“

Weiter erklärte er, er habe „so viele Jungs gesehen, so viele Trainer, denen ich so viel zu verdanken habe“, ohne die seine Karriere „niemals überhaupt angefangen hätte“ oder er auf sein fußballerisches Niveau gekommen wäre. Die Momente auf dem Platz, die Erfolge in seiner Karriere, seien „mit nichts zu vergleichen und durch nichts zu ersetzen danach - und das ist gleichzeitig schön und ein bisschen furchteinflößend“, so Hummels. Die Fans seien das, „was es alles ausmacht“, vor großen Kulissen zu spielen „wird mir verflucht fehlen“, erklärt der 78-malige Nationalspieler am Ende des Videos.

Hummels spielte für den FC Bayern und den BVB, wurde 2014 Weltmeister mit dem DFB-Team

Hummels, der in Bergisch Gladbach geboren ist, spielte in der Jugend für den FC Bayern, durchlief dort alle Jugendmannschaften. Als Profi spielte er dann zunächst acht Jahre lang für den BVB, wurde mit den Dortmundern unter anderem zweimal Deutscher Meister sowie einmal Pokalsieger, bevor er 2016 zu den Bayern zurückkehrte. Mit dem deutschen Rekordmeister sammelte er weitere drei Meistertitel sowie einen Pokalsieg, zudem wurde er in seiner Karriere sechsmal Sieger des Deutschen Supercups. 2021 errang er nach seiner erneuten Rückkehr mit dem BVB seinen dritten Pokalerfolg.

2014 setzte Hummels seiner Karriere mit der Nationalmannschaft die Krone auf, als der Innenverteidiger in Brasilien Fußball-Weltmeister wurde. Nachdem er vom damaligen Bundestrainer Jogi Löw Jahre später bereits aus der DFB-Elf aussortiert worden war, kehrte Hummels unter dem heutigen Coach Julian Nagelsmann noch einmal ins Nationalteam zurück. Im Sommer 2024 wurde er jedoch nicht für die Heim-EM nominiert, bei der es Deutschland letztlich bis ins Viertelfinale schaffte.

Hummels ist auch Podcaster und Gründer der „Baller League“

Auch auf Vereinsebene erlebte Hummels ein turbulentes Jahr 2024. Mit dem BVB verlor er das Champions-League-Finale gegen Real Madrid - sein zweites verlorenes Endspiel in der Königsklasse nach der Niederlage 2013 gegen den FC Bayern. Zudem lief sein Vertrag aus, er verließ Borussia Dortmund und unterschrieb im September für ein Jahr bei der AS Rom. Dort kam er erst nach rund zwei Monaten zum ersten Mal zum Einsatz.

In der Folge kam er zwar zu mehr Einsatzzeit und lief teilweise in der ersten Elf auf, musste aber auch immer wieder auf der Bank Platz nehmen und ganze Spiele von dort verfolgen. Bereits neben seiner Profikarriere verfolgte Hummels bereits weitere Interessen. So ist er unter anderem regelmäßig in dem gemeinsamen Podcast „Alleine ist schwer“ mit seinem Bruder Jonas Hummels zu hören. Außerdem gründete er zusammen mit dem Ex-Nationalspieler Lukas Podolski die Kleinfeldliga „Baller League“.