Dritter WM-Titel: Kugelstoßer Kappel holt Para-Gold

Kugelstoßer Niko Kappel hat bei den Para-Leichtathletik-Weltmeisterschaften im indischen Neu-Delhi das erste Gold für das deutsche Team geholt. Der 30-Jährige kam auf 13,34 Meter und verteidigte damit seinen Titel. Für den Paralympicssieger von 2016 war es sein insgesamt drittes WM-Gold.

Trotz einer schmerzhaften Ellenbogenverletzung und einer dadurch beeinträchtigten Vorbereitung siegte er in der Startklasse F41 vor Paris-Paralympicssieger Bobirjon Omonov aus Usbekistan (12,36 Meter). «Mir tut alles weh. Mein Ellbogen, meine Finger, alles. Ich habe heute die Zähne zusammengebissen und alles rausgehauen, was ging. Aber das war auf der letzten Rille», sagte der Paralympics-Zweite von Paris 2023. Er sei extrem erleichtert.

Über das erste Edelmetall seiner Laufbahn jubelte derweil Andreas Walser (Startklasse T12). Der Weitspringer aus Augsburg wurde mit der Saisonbestweite von 6,81 Metern Dritter. Nach Silber tags zuvor durch Leon Schäfer im Weitsprung (Startklasse T63) hat das deutsche Team nun drei Medaillen auf dem Konto.

Bei den Paralympics 2024 durfte sich Niko Kappel über Silber freuen. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa