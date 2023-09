US Open 2023: Das Finale Daniil Medvedev gegen Novak Djokovic live im TV und Stream

Novak Djokovic und Daniil Medvedev spielen im Finale der US Open 2023. Hier erfahren Sie alles darüber, wo und wann das Match im TV und Stream übertragen wird.

Das Finale der US Open 2023 steht fest - Novak Djokovic tritt gegen Daniil Medvedev an. Viele Fans hatten im Voraus jedoch auf eine Wiederholung des Wimbledon-Finale 2023 gehofft, bei der Djokovic gegen den Weltranglisten Ersten Carlos Alcaraz antritt. Letzterer konnte sich im Halbfinale allerdings nicht gegen den Russen Medvedev durchsetzen. Nachdem dieser bei den US Open 2022 nur das Achtelfinale erreichen konnte, steht er dieses Mal wieder im Finale Tennis-Legende Djovociv gegenüber.

Dieses Finale gab es schon einmal. 2021 spielte der damals 21-jährige Medvedev ebenfalls im Finale gegen Djokovic und sicherte sich am Ende den Titel. Nachdem Djokovic 2022 aufgrund einer fehlenden Corona-Impfung nicht an den US Open teilnehmen konnte, ist es das erste Mal, dass er seit seiner Niederlage damals wieder teilnimmt. Sollte er diese Runde gegen seinen russischen Kontrahenten gewinnen, könnte er sich seinen viertel Titel bei dem prestigeträchtigen Turnier sichern.

Wann findet das Finale zwischen Medvedev und Djokovic statt? Wird das Match auch im Free-TV übertragen? Alle Infos rund um das Finale der US Open 2023 erfahren Sie hier.

Medvedev gegen Djokovic im Finale der US Open 2023: Termin und Uhrzeit des Duells

Das Herren-Finale Medvedev gegen Djokovic bildet den Höhepunkt der US Open 2023. Nach dem Finale im Damen-Einzel am 9. September findet es als letztes Spiel des Turniers am Sonntag, dem 10. September statt. Damit kommen auch die Strapazen der Spieler endlich zu einem Ende. Diese hatten in den vergangenen Tagen über die extremen Temperaturen geklagt, bei denen die Spiele stattfanden.

Laut Spielplan der US Open 2023 wird auch das Finale dann gespielt, wenn die Temperaturen ihren Höchstpunkt erreichen. Denn auch wenn es bei uns 22.00 Uhr zu Beginn des Spiels ist, ist es in New York gerade einmal 16.00 Uhr. Gespielt wird zudem noch auf auf einem Hartplatz im Billie Jean King National Tennis Center, einen kühlenden Rasen gibt es also auch nicht. Das Finale wird daher wohl für beide Spieler eine echte Herausforderung.

US Open-Finale 2023: Übertragung von Medvedev - Djokovic live im TV und Stream

Die Zeiten, in denen Millionen Deutsche Boris Becker bei den Finalspielen der Grand Slam Turniere sahen, sind längst vorbei. Das Interesse am Finale der US Open ist allerdings nach wie vor jedes Jahr groß. Mittlerweile können Fans die Spiele allerdings schon lange nicht mehr im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sehen. Stattdessen gibt es alle Spiele des New Yorker Kult-Turniers live im Stream bei Sportdeutschland.TV. Der Streaminganbieter hat sich noch bis einschließlich 2027 die Rechte an der Übertragung der US Open gesichert.

Damit werden zwar sämtliche Spiele des Turniers übertragen, doch leider sind nicht alle davon kostenfrei zu sehen. So ist auch das Finale im Herren-Einzel Medvedev - Djokovic nur für diejenigen zu sehen, die über ein Abo bei Sportdeutschland.TV verfügen. Eine Übertragung im TV gibt es leider auch beim Finale nicht.

Hier haben wir Ihnen die wichtigsten Informationen rund um die Übertragung des US Open-Finales 2023 noch einmal zusammengestellt:

Spiel : Daniil Medvedev - Novak Djokovic , US Open-Finale 2023

- , US Open-Finale 2023 Datum: 10. September 2023

10. September 2023 Uhrzeit: 22.00 Uhr

22.00 Uhr Spielort: Billie Jean King National Tennis Center, Queens, New York ( USA )

National Center, Queens, ( ) Übertragung im Free-TV: -/-

-/- Übertragung im Pay-TV:

Übertragung im kostenpflichtigen Livestream: Sportdeutschland.TV

Sportdeutschland.TV Übertragung im kostenlosen Livestream: -/-

US Open 2023: So oft standen Medvedev und Djokovic bereits im Finale

Bei den US Open 2023 steht Novak Djokovic bereits zum 10. Mal bei dem prestigeträchtigen Turnier im Finale. Damit war er bei drei Finalspielen mehr dabei als Roger Federer, der die Liste der US Open-Sieger gemeinsam mit Pete Sampras und Jimmy Connors mit fünf Titel anführt. Sollte Djokovic dieses Jahr gewinnen, trennt ihn nur noch ein weiterer Titel davon, dieser illustren Runde beizutreten.

Im Gegensatz zur alles überragenden Tennis-Legende Djokovic, stand Daniil Medvedev erst zwei Mal im Finale der US Open. Das erste Mal spielte er 2019 gegen den Spanier Rafael Nadal, konnte diesen jedoch nicht bezwingen. 2021 schlug er dann aber ausgerechnet Djokovic im Finale und sicherte sich seinen ersten Sieg bei dem New Yorker Grand Slam Turnier. Um sich einen weiteren Titel zu holen, muss sich der 27-jährige Russe nun ein weiteres Mal gegen Djokovic beweisen.