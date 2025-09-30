Medwedew rastet mal wieder aus - und zeigt Reue

Die Weiten des Internets verengen sich sehr schnell zu Kapillaren, wenn man die entsprechenden Suchbegriffe eingibt. Die Kombination „München“ und „bezahlbare Mietswohnung“ etwa liefert ein überschaubares Ergebnis, ebenso wie „Schalke 04“ und „Deutsche Meisterschaft“. Etwas anders sieht das für denjenigen aus, der in seine Suchmaske das Begriffspaar „Daniil Medwedew“ und „Ausraster“ eingibt. Hier werden die digitalen Türen weit aufgestoßen.

Die Wutausbrüche des russischen Tennisprofis haben mehr Tradition als RB Leipzig. Schon 2017 zum Beispiel konnte der damals 21-Jährige nur schwer damit umgehen, dass er in Wimbledon wieder nach Hause fahren musste. Nach einer 5-Satz-Niederlage warf Medvedev Münzen und seine Geldbörse in Richtung des Stuhlschiedsrichters Mariana Alves.

Bei den US Open im August kassierte Medwedew eine Geldstrafe von 42.500 US-Dollar

Medwedews Karriere ist erfolgreich, aber auch geprägt von kontinuierlichen Austickern. Zerstörte Schläger, Verbalinjurien gegen Zuschauer, Schiedsrichter und Gegenspieler pflastern den Weg des US-Open-Siegers von 2021. Stichwort US Open: Der jüngste Auftritt im August in New York gilt als der Geniestreich im variantenreichen Gesamtwerk des Wüterichs aus Moskau. Weil ein Fotograf kurz vor dem Ende seines Erstrundenmatches frühzeitig auf den Platz gelaufen war und der Schiedsrichter daraufhin entschieden hatte, den Aufschlag zu wiederholen, flogen bei Medwedew die emotionalen Bremsklötze in hohem Bogen von Bord. Er suchte den emotionalen Diskurs mit dem Schiedsrichter, wiegelte das Publikum zu Buh-Rufen auf und zertrümmerte zuletzt gleich mehrere Schläger. Dafür gab es eine Geldstrafe von 42.500 US-Dollar.

Nun ließ der Schelm sein nächstes Husarenstück folgen: Im Halbfinale der China Open in Peking lief der dritte Satz, als die Stimmung bei Medwedew kippte. Auslöser diesmal: ein Krampf, der ihn bei den Aufschlägen seines Gegners Lerner Tien offensichtlich behinderte. Der Wüterich reagierte gar nicht mehr, weswegen er eine Ermahnung des Schiedsrichters kassierte. Das wiederum setzte den Zug aufs Gleis. Medwedew tat, was ein Medwedew in solchen Situationen tut: Der Referee wurde vor laufenden Kameras gefragt, wer er denn überhaupt sei, verbunden mit dem Ratschlag an selbigen, jetzt doch besser mal Stille walten zu lassen. Als der Oberschiedsrichter kam (klassische „Ich-will-den-Chef-sprechen-Situation“), wurde es nicht besser. Am Ende gab der raging Russian auf und ließ seinen Gegner so ins Endspiel einziehen.

Nach dem Match folgte etwas, was man im Gesamtopus von Medwedew bislang nicht gesehen hat: Reue. Oder so etwas in der Art. Manchmal, sinnierte der Tennisprofi, benehme er sich schon „etwas verrückt“. Wer hat ihm denn den Blödsinn eingeredet?