„Mein Wille ist in diesem Rennen zerbrochen“: Ironman-Weltmeisterin Anne Haug tritt zurück

Sie hat immer wieder Grenzen überschritten, Willenskraft bewiesen und war die Weltmeisterin im Aufstehen und Weitermachen. Anne Haug ist die erste deutsche Frau, die die Ironman-WM auf Hawaii gewann und hält den Weltrekord auf der Langdistanz. Nun ist die Triathletin zurückgetreten. Nach mehreren Verletzungen und Krankheitsphasen in den vergangenen zwei Jahren spielen ihr Körper und ihr Kopf nicht mehr mit. In einem Interview mit der Welt beschreibt Haug den Wendepunkt während eines Langdistanzrennens in Spanien. Der Rücktritt ist für die 42-Jährige endgültig. Ein Abschlussrennen komme für sie nicht infrage.

Anne Haug bricht Ironman ab: „Da ist etwas kaputtgegangen“

Irgendwann kommt für jeden Profi der Moment, an dem die sportliche Karriere vorbei ist. Für manche fällt die Entscheidung nach einem großen Erfolg, andere wählen den Moment nach einer schweren Niederlage. Häufig spielt die Gesundheit eine Rolle. Bei Anne Haug kam dieser Moment während des Ironman in Vitoria-Gasteiz vor anderthalb Wochen, den sie auf der Laufstrecke abbrach. Während des Radfahrens von 180 Kilometern lag sie noch an Position zwei. Doch die Ausnahmeathletin konnte sich nicht vorstellen, den anschließenden Marathon ins Ziel zu bringen. „Ich habe mich unfähig gefühlt, überhaupt loszulaufen. Ich habe es versucht, aber das Gefühl wurde immer schlimmer“, sagte Haug der Welt. Daraufhin machte sie, was sie noch nie gemacht hatte: Sie brach das Rennen aus freien Stücken ab.

Sie habe immer die Regel verfolgt, nie ein Rennen abzubrechen. Und wenn einmal der Moment kommen sollte, dass die Willenskraft fehle, dann sollte es das gewesen sein. „Da ist etwas kaputtgegangen, das nicht mehr zu reparieren ist“, beschreibt Haug den Moment in Spanien. „Mein Wille ist in diesem Rennen zerbrochen. Generell ist er gebrochen.“ Vor dem Punkt, dass die Willenskraft nicht mehr groß genug ist, die körperlichen Schmerzen wegzudrücken, habe sie schon lange Angst gehabt. In dem Moment habe sie gewusst, dass sie dem Profisport den Rücken kehren würde.

Triathlon-Ikone Anne Haug hält Weltrekord im Ironman

Der Ironman gilt als Königsdisziplin des Ausdauersports. Mit 3,86 Kilometern Schwimmen, 180 Kilometern Radfahren und 42,19 Kilometern Laufen gehen die Athletinnen und Athleten immer wieder an ihre Grenzen und darüber hinaus. Disziplin und Willenskraft spielen eine immense Rolle. „Wenn die mentalen und physischen Batterien leer sind, ist es Zeit für mich zu gehen“, erklärte Haug auf Instagram.

In ihrer Karriere testete Haug die Limits des Möglichen für Frauen im Triathlon und wurde eine Ikone des Sports. Noch vor einem Jahr hatte sie die Weltbestzeit bei der Challenge Roth aufgestellt, sie überquerte die Ziellinie nach 8 Stunden, 2 Minuten und 38 Sekunden. Obwohl sie den Triathlon erst im Studium der Sportwissenschaft für sich entdeckte, ging ihre Karriere schnell steil nach oben. 2010 entschied sich die damals 27-Jährige für eine Profikarriere, 2012 nahm sie an den Olympischen Spielen teil und wurde Elfte. Im selben Jahr erkämpfte sie Silber bei der Weltmeisterschaft. Nach einem für sie enttäuschenden 36. Platz bei den Spielen in Rio wagt sie den Wechsel auf die Langdistanz. 2019 zahlt sich ihr mutiger Schritt aus: Haug wird Ironman-Weltmeisterin und schreibt Geschichte. „Wenn ich zurückblicke, denke ich schon: ‚Wow‘“, sagt Haug.

Krankheiten und Erwartungsdruck belasten Triathletin Haug

In den vergangenen Jahren setzten ihr längere Krankheitsphasen zu, die Konstanz habe gefehlt. 2024 hatte sie sich nach einer Schilddrüsenerkrankung zurückgekämpft und den Weltrekord erzielt, das habe sie wieder gepusht. Zudem spricht Haug in dem Welt-Interview von den Schattenseiten des Erfolgs. Mit den Siegen stieg die Aufmerksamkeit und damit auch der Druck auf die Athletin. Es nicht auf das Podium zu schaffen, fühle sich wie Versagen an, sagt sie. „Eigentlich geht es nur noch darum, noch einen draufzusetzen und dass jeder erwartet, dass ich den Marathon in Bestzeit laufe.“ Die Triathletin wollte sich bei dem Langdistanz-Wettkampf in Spanien eigentlich für die Ironman-WM auf Hawaii im Oktober qualifizieren. Dafür hätte sie das Rennen nur beenden müssen. Der Jahreshöhepunkt findet nun ohne die deutsche Ironman-Ikone statt.

Wie es nun weitergehe, wisse sie noch nicht. „Jetzt beginnt etwas Neues, und das bedeutet eine gewisse Unsicherheit.“ Erstmal gönnt sich die 42-Jährige Abstand und Pause. Mit ihrem Partner und ihrem Hund lebt sie auf Lanzarote. Ob sie dem Triathlon treu bleibe oder nicht, ließ sie offen. „Ich genieße es, nicht mehr diesen Druck zu haben und hoffe, dass ich bald einfach so Sport treiben kann. Nur aus Spaß“, sagt Haug.