Einer fürs Rampenlicht: Merlin Hummels Weg nach oben

Manchmal wirkt der smarte Koloss wie das krasse Gegenstück zu all den Kraftmonstern, die in den 1970er- und 1980er-Jahren seine Disziplin den Stempel aufdrückten: 1,86 Meter groß, 120 Kilo schwer, 23 Jahre jung, beweglich, athletisch und schnell, gewinnend lächelnd, eloquent, intelligent und vor allem ungewöhnlich tiefenentspannt und geerdet. Merlin Hummel hat gelernt – aus den negativen Erfahrungen bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris und vor allem aus seiner ersten Erwachsenen-WM ein Jahr zuvor in Budapest. „Das lief damals nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte“, schmunzelt er. „Also habe ich nachgedacht und festgestellt, dass ich noch viel mehr Trainingswürfe brauche, um meine Technik zu perfektionieren. Außerdem wurde mir klar, dass mein unterer Rücken stabiler werden muss, um auch schwerere Geräte problemlos meistern zu können. Seither weiß ich: Aus jeder Niederlage kann man auch immer etwas Positives ableiten.“

Merlin Hummel ist Hammerwerfer, lebt und trainiert im oberfränkischen Kulmbach, startet für die LG Stadtwerke München und gilt als Fixstern in einer ehedem durch Doping arg in Verruf geratenen Disziplin. Im Mai warf er mit 81,27 Meter so weit wie seit 15 Jahren kein anderer Deutscher und gilt seitdem als eine der großen Medaillenhoffnungen bei den Weltmeisterschaften in Tokio (13. bis 21. September). Zudem hat er in der Zwei-Klassen-Gesellschaft Leichtathletik, bei der hierzulande 776.000 Menschen in Vereinen rennen, springen und werfen, aber nur etwas mehr als eine Handvoll ihren Sport auch unter professionellen Bedingungen betreiben, inzwischen den Sprung in die Premiumkategorie geschafft. Neben Gina Lückenkemper, Malaika Mihambo oder Leo Neugebauer ist Hummel spätestens seit diesem Jahr eines der Gesichter der deutschen Leichtathletik.

Auftritte im Sportstudio und Medien-Anfragen: Merlin Hummel ist auf dem Weg nach oben

Den ultimativen medialen Ritterschlag bekam er Ende Juli, als er – während der fußballfreien Zeit – eine Einladung ins Aktuelle Sportstudio erhielt. „Das war schon krass“, erinnert er sich. „Und seither ist alles noch ein Stückchen intensiver geworden.“ Nun stapeln die Anfragen von Spiegel, FAZ und Sport-Bild, das Bayerische Fernsehen drehte ein Feature über ihn. „Ich genieße das alles sehr im Moment. Es macht auch Spaß und gehört dazu, meine Gedanken zu ordnen. Man muss schon a bisserl labern können, aber das liegt mir.“ Wohlgemerkt: Labern, allerdings nicht fürs Phrasenschwein. Er nennt das „Deep Talk“.

Deshalb wirken die Gedanken des jungen Hammerwerfers oft wie philosophische Ausflüge in eine Welt, in der bisher vor allem rohe Kraft zu dominierte. Er wollte sich nicht länger festzuklammern an starren Gedanken oder Mustern. Statt dem 7,25 Kilo schweren Gerät seinen Willen aufzudrücken und es mit viel Kraft auf die 80 Meter lange Bahn zu feuern, ist seine Herangehensweise nun eine andere. „So ein Hammer sucht sich bei 100 Stundenkilometern Abwurfgeschwindigkeit seinen eigenen Weg“, sagt er. Vielleicht sei es besser, diesen mitzugehen, eins zu werden mit ihm, zu spüren, was da gerade passiert während der vier rasend schnellen Drehungen, jeden Morgen mit seinem Trainer und Entdecker Martin Ständner in seinem Ring im Kulmbacher Stadtteil Stadtsteinach. Merlin Hummel: „Das alles hat etwas Meditatives für mich.“ Unterstützung bekam er dabei von seiner Mutter, einer ausgebildeten Mentaltrainerin, die ihm hilft, mit Druck, Rückschlägen und der psychischen Belastung des Leistungssports umzugehen. Und so kam der Sportsoldat zu der Überzeugung: „Zum Hammerwerfen braucht es weit mehr als nur Muskelkraft.“

Hummel hat als Student für angewandte KI sogar eine eigene App entwickelt

Ihm geht es unter anderen auch darum, überlieferte Klischees auszuradieren; das vom tumben, dicken, apathischen Anabolika-Bullen etwa, das vielen Hammerwerfern nach wie vor anhaftet. Merlin Hummel isst zwar in rauen Mengen, aber streng nach einem Ernährungsplan. Er schläft viel, spielt Volleyball, geht in die Sauna und hat als Student für angewandte KI sogar eine eigene App entwickelt, die ihm beim Training hilft. Diese ist gefüttert mit allerlei Winkeldaten, Geschwindigkeiten, Körperpositionen von ihm selbst, aber auch von Olympiasieger Ethan Katzberg (Kanada). Die beiden lernten sich in einem Trainingslager kennen, warfen miteinander und korrigierten einander. „Er ist ein Typ, von dem man sich eine Menge abschauen kann“, weiß Merlin Hummel. Langfristig müsse Katzberg schon vor ihm Angst haben, bekennt er selbstbewusst. Denn sein erklärtes Ziel ist die 85-Meter-Marke. „Ich will jeden schlagen und ganz nach oben. Das kann in Tokio passieren oder aber erst in drei bis vier Jahren. Selbst wenn ich bei der WM meine Top-Leistung bringe, könnten er oder der Ungar Bence Halász ja Weltrekord werfen und vor mir landen. Das wäre dann aber kein Grund für mich, um enttäuscht zu sein. Ich kann die Leistung der anderen nicht beeinflussen. Nur meine eigene.“