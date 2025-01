Film von «Parasite»-Regisseur mit Pattinson bei Berlinale

Die Berlinale zeigt den neuen Science-Fiction-Film des preisgekrönten «Parasite»-Regisseurs Bong Joon Ho mit Hollywood-Star Robert Pattinson. «Mickey 17» läuft als deutsche Premiere als Gala in der Reihe Berlinale Special, wie die Internationalen Filmfestspiele Berlin mitteilen. In weiteren Rollen sind Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette und Mark Ruffalo zu sehen.

Die Gesellschaftssatire «Parasite» des Südkoreaners Bong Joon Hoo hatte 2020 vier Oscars gewonnen. Sein neuer Film nach der Buchvorlage «Mickey7» dreht sich um einen Klon, der bei Weltraum-Expeditionen gefährliche Aufgaben übernimmt.

Projekte mit «Saltburn»-Star Jacob Elordi und Cumberbatch

Als weitere Special Gala kündigte die Berlinale die Romanverfilmung «The Thing with Feathers» von Regisseur Dylan Southern mit «Marvel»-Star Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle an. Als Serie läuft in der Reihe zudem die Verfilmung von Richard Flanagans Roman «The Narrow Road to the Deep North» mit Jacob Elordi («Saltburn»).

Anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau am 27. Januar zeigt das Filmfestival die Werke «Shoah» und «Je n'avais que le néant - "Shoah" par Lanzmann».

Die 75. Ausgabe der Berlinale ist vom 13. bis zum 23. Februar geplant. Das Wettbewerbsprogramm soll am kommenden Dienstag vorgestellt werden.