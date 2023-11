Champions League: Milan - BVB live im TV und Stream - Übertragung & Termin

In der Champions League trifft der BVB auf Milan. Hier erfahren Sie alles rund um Termin, Übertragung und Live-Ticker zur deutsch-italienischen Begegnung.

In der Champions League trifft der BVB als nächstes auf die Italiener aus Milan. Die Borussen sind derzeit Gruppenführer in Gruppe F und haben damit gute Chancen darauf, in die nächste Runde einzuziehen. Ihr letztes Spiel gegen den AC Mailand haben sie allerdings mit einem Unentschieden beenden müssen. Das bedeutet, dass sich ihre Position in der Gruppe auch recht schnell wieder ändern kann. Denn auch das Spiel gegen den derzeit Gruppenzweiten PSG hat der Verein nicht gewinnen können. Die Dortmunder mussten sich sogar mit einer 0:2 Niederlage geschlagen geben. Das Weiterkommen ist dem BVB also keineswegs sicher.

Umgekehrt braucht der AC Mailand ganz dringend den Sieg gegen den BVB. Denn ohne diesen stehen die Chancen für die Italiener auf ein Weiterkommen denkbar schlecht. Selbst der Einzug in die Gruppenphase der Europa League könnte bei einer Niederlage gefährdet sein. Es handelt sich daher um ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften.

Doch wann ist das Match im TV oder Stream zu sehen? Wann ist Anpfiff der Partie? Hier haben wir alle Infos inklusive eines Live-Tickers zur Partie BVB - Milan für sie zusammengestellt.

Dortmund - Milan in der Champions League: Termin und Uhrzeit des Spiels - Wann ist Anfpiff?

Das Spiel BVB - Milan findet laut dem Champions League-Spielplan am fünften Spieltag des Turniers statt. Der Termin ist folglich heute am Dienstag, 28. November 2023. Das Spiel beginnt erst spät am Abend. Anpfiff der Partie ist um 21.00 Uhr. Gespielt wird im Giuseppe-Meazza-Stadion der Italiener - die Dortmunder können also nicht auf einen Heimspiel-Bonus hoffen.

Borussia Dortmund gegen AC Mailand live im TV und Stream - CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Champions League in der Saison 2023/24 wird wieder nicht im Free-TV gezeigt. Die lukrativen Übertragungsrechte haben weiterhin die Privatanbieter Amazon und DAZN inne. Die Hauptlast der Übertragung trägt allerdings DAZN - dort sind fast alle Spiele von der Qualifikation bis zum Finale zu sehen. Letzteres gibt es als einziges Spiel allerdings dann doch im Free-TV zu sehen. Wie schon im vergangenen Jahr wird es im ZDF gezeigt.

Amazon zeigt lediglich dienstags ein ausgewähltes Spiel. Am fünften Spieltag der Gruppenphase trifft dieses Los das Spiel Borussia Dortmund gegen AC Mailand. Das Spiel des BVB gegen die Italiener lässt sich also nur auf Amazon mitverfolgen.

Hier haben wir Ihnen noch einmal alle Infos rund um die Übertragung des Spiels Borussia Dortmund gegen AC Mailand zusammengestellt:

Spiel: BVB - Milan, 5. Spieltag der Gruppenphase der UEFA Champions League 2023/24

- Milan, 5. Spieltag der Gruppenphase der 2023/24 Datum: Dienstag, 28. November 2023

Dienstag, 28. November 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand

Giuseppe-Meazza-Stadion, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: Amazon Prime Video

Prime Video Übertragung im Live-Stream: Amazon Prime Video

Live-Ticker zum Champions League-Spiel BVB - Milan

Da die Champions League auch in dieser Saison nicht im Free-TV übertragen wird, braucht man fürs Ansehen der Spiele im TV oder Stream ein kostenpflichtiges Abo. Wem das nicht gefällt, der kann stattdessen auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Auch mit diesem lässt sich das Spielgeschehen der Partie BVB - Milan problemlos mitverfolgen. Außerdem liefert er bereits vor dem Anstoß alle wichtigen Informationen rund um das Spiel, etwa die Aufstellungen der Mannschaften.

Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Dortmund vs. AC Mailand - Bilanz der Partie

Es ist schon eine Weile her, dass die Borussen auf die Italiener aus Mailand getroffen sind. Vor der aktuellen Champions League-Saison haben die beiden Mannschaften das letzte Mal 2003 gegeneinander gespielt. Auch damals fand das Aufeinandertreffen der Mannschaften aus der Bundesliga und der Serie A im Rahmen der Champions League statt. Entscheiden konnten es die Borussen mit 1:0 für sich. Ein solches Ergebnis würde auch diesmal wieder reichen, denn damit wäre der Einzug in die nächste Turnierrunde quasi gesichert.