Turn-Präsident: «Ich weiß nicht, was noch kommt»

Der Deutsche Turner-Bund (DTB) schließt nach den jüngsten Missbrauchsenthüllungen in den Zentren Stuttgart und Mannheim weitere Fälle nicht aus. «Ehrlich gesagt: Ich weiß nicht, was noch kommt», sagte DTB-Präsident Alfons Hölzl im Interview der «Bild am Sonntag». Und weiter: «Es fokussiert sich zunächst vieles auf den Bundesstützpunkt Stuttgart, aber wir haben ja auch weitere Meldungen. Wir sind nicht betriebsblind.»

Seit Ende Dezember gibt es zahlreiche öffentliche Stellungnahmen, in denen ehemalige Turnerinnen und zuletzt auch ein Turner Missstände an deutschen Stützpunkten kritisierten. Es geht vor allem um harsche und autoritäre Trainingsmethoden, «systematischen körperlichen und mentalen Missbrauch» sowie katastrophale Umstände.

Zuletzt hatte die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz über Vorfälle am Stützpunkt Mannheim berichtet, an dem sie bis zu ihrem Wechsel 2015 nach Stuttgart trainiert hatte. «Der Satz, den ich immer hören musste, war: Hör auf, dich selbst zu bemitleiden», sagte die 31-jährige.

«Vor personellen Konsequenzen nicht zurückschrecken»

Am Kunst-Turn-Forum Stuttgart sind zwei Trainer bis auf Weiteres freigestellt. Ex-Bundestrainerin Ulla Koch lässt ihr Amt als Vizepräsidentin vorübergehend und für die Dauer der Aufarbeitung ruhen.

DTB-Präsident Hölzl kündigte nun an, dass die Verbände sich von Verantwortlichen für nachgewiesenes Fehlverhalten trennen würden. «Wir werden vor personellen Konsequenzen nicht zurückschrecken. Wenn arbeitsrechtliche Pflichtverletzungen vorliegen, ist es selbstverständlich, dass entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Das sind seitens der Verbände nicht bloß Lippenbekenntnisse - das zeigen ja auch die personellen Konsequenzen in Stuttgart», erklärte der 56 Jahre alte Funktionär.

Am vergangenen Donnerstag hatte die Staatsanwaltschaft Stuttgart mitgeteilt, dass das Landeskriminalamt Baden-Württemberg im Zuge des Turn-Skandals Ermittlungen gegen einen früheren Trainer des Stuttgarter Kunst-Turn-Forums aufgenommen hat. Dabei geht es um den Verdacht der Nötigung in mehreren Fällen. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen waren Durchsuchungen in mehreren Objekten durchgeführt und Unterlagen sichergestellt worden. Nach dpa-Informationen wurden unter anderem die Geschäftsstelle des Schwäbischen Turnerbundes (STB) und das Kunst-Turn-Forum durchsucht.

DTB unterstützt behördliche Ermittlungen

«Der DTB hat diese Ermittlungen von Anfang an unterstützt und wird dies auch weiterhin tun», sagte Hölzl. Man habe Verständnis für die Durchsuchungen, «damit der Sachverhalt auch aus behördlicher Sicht umfassend geklärt wird», betonte der Rechtsanwalt.

Unabhängig davon hat der DTB eine Kanzlei aus Frankfurt am Main damit beauftragt, die die Vorwürfe untersuchen soll. Zudem wird ein unabhängiger und interdisziplinär besetzter Expertenrat gebildet. Beides sei «von zentraler Bedeutung», sagte Hölzl.