Die Entdeckung beim FC Bayern: Wenn schon nicht Wirtz, dann halt Karl

Nach einer enttäuschenden Saison ohne Titel haben die Bayern zuletzt wieder die Meisterschaft gewonnen. Mit dem Sieg im Supercup haben sie den Anspruch untermauert, auch in dieser Spielzeit die Schale zu holen. Mindestens.

Das kann ja mal eine richtig langweilige Saison werden. In der vergangenen Spielzeit haben sich die Bayern schon souverän durchgesetzt und jetzt haben sie auch noch Jonathan Tah für die Defensive und Luis Diaz für die Offensive verpflichtet. Was soll denn da schiefgehen? Normalerweise: wenig. Das liegt aber nicht allein an den Münchnern. Die können nur bedingt etwas dafür, dass sich die Leverkusener Mannschaft auflöst. Florian Wirtz hätte man ja schon auch gerne verpflichtet. Mit Tah immerhin hat man eine vermeintliche Schwachstelle in der Innenverteidigung geschlossen. Freilich auch nur: vermeintlich. Das dachte man bereits bei Matthijs de Ligt und Minjae Kim. Die Bayern sind aber natürlich der klare Favorit auf die Meisterschaft.

Sie sind ja auch auf jeder Position doppelt besetzt und das mit absoluten Top-Leuten. Das kann man so schon vor sich hin plaudern – ist aber falsch. Vor allem in der Offensive fehlt es den Münchnern in der Breite an herausragender Qualität. Sie haben Thomas Müller, Leroy Sané und Kingsley Coman abgegeben. Wann und in welchem Zustand Jamal Musiala nach seiner schlimmen Knöchelverletzung zurückkommt, ist noch nicht abzusehen. Das sind vier Alternativen, die Trainer Vincent Kompany nun abgehen. Als einzigen Spieler mit erwiesenem Format hat er Luis Diaz bekommen. Im Mittelfeld haben sie den enttäuschenden Joao Palhinha im Kader durch den jungen Tom Bischof, 20, ersetzt. Hinten links wird Alphonso Davies mit seinem Kreuzbandriss noch einige Zeit ausfallen. Raphael Guerreiro kann ein passabler Ersatz sein, hängt aber auch immer mal wieder durch. In Hiroki Ito fällt ein hoch qualifizierter Kaderspieler mit einem Mittelfußbruch wohl noch bis mindestens Ende Oktober aus.

Na gut, dann müssen die Bayern halt mal wieder ans Festgeldkonto. Das ist doch kein Problem, oder? Der Aufsichtsrat sagt: Doch, das ist ein Problem. Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund wurden mit der heiklen Aufgabe betraut, den Kader zu stärken, die Kosten dafür aber zu senken. Weil die mit bestens dotierten Verträgen ausgestatteten Leon Goretzka und Serge Gnabry aus verständlichen Gründen den Verein nicht verlassen, mussten eben andere Spieler gehen. Das durch den Transfer für Coman eingenommene Geld immerhin dürfte wahrscheinlich in einen Neuzugang investiert werden. Nachdem die Stuttgarter aber Nick Woltemade partout nicht abgeben wollen, müssen die Münchner anderweitig fündig werden. Derzeit gilt Chelseas Christopher Nkunku als favorisiertes Objekt der Begierde.

Aber wie wollen die Bayern denn mit diesem ausgedünnten Kader die Dreifach-Belastung schaffen? Es ist natürlich immer noch Jammern auf hohem Niveau. Die Münchner verfügen noch über etliche Spieler der Extraklasse. Außerdem fordern Herbert Hainer (Präsident), Jan-Christian Dreesen (Vorstandsvorsitzender), Uli Hoeneß (Aufsichtsrat, Patriarch vom Tegernsee) und Karl-Heinz Rummenigge (Aufsichtsrat, im Hintergrund Fäden ziehend) seit Jahren, dass aus dem teuren Bayern-Campus auch mal Spieler den Sprung ins Bundesligateam schaffen müssen. Die besten Chancen werden dem 17-jährigen Lennart Karl zugetraut, der in der Vorbereitung für einige Höhepunkte in den Testspielen sorgte. Er wird wohl vorzugsweise auf dem rechten Flügel zum Einsatz kommen. Mit dem aus Heidenheim zurückgekehrten Paul Wanner und dem 18-jährigen Schweden Jonah Kusi-Asare stehen weitere selbst ausgebildete Spieler parat. Und schließlich gibt es ja auch noch die berechtigte Hoffnung, dass Musiala und Davies weite Teile der Saison mitwirken können.

Dann wären die Bayern aber auch einer der Top-Favoriten auf den Titel in der Champions League, oder? Langsam reiten. Tatsächlich wähnten sich die Münchner in der vergangenen Saison auf einem guten Weg, ehe ihnen im Frühjahr in kurzer Zeit wichtige Spieler ausfielen. Vincent Kompany hat allerdings eindrucksvoll hinterlegt, wie er gerne Fußball spielen lässt. In den besten Phasen der vergangenen Saison waren die Bayern kaum zu stoppen. Und trotzdem war es nie ruhig an der Säbener Straße. Max Eberl wurde häufiger von irgendjemandem kritisiert, der möglicherweise im Hintergrund die Fäden zieht. Auch Christoph Freund galt schon als Wackelkandidat und Kompany wird in München erst dann einen Großteil der Zweifler verstummen lassen, wenn er mehr als einen Titel pro Saison holt. Langweilig wird diese Spielzeit mit Sicherheit nicht aus bayerischer Sicht.

Bundesliga-Serie Dortmunder Sorgen zum Saisonauftakt André Fischer Icon Favorit Icon Favorit speichern

Bundesliga-Serie Bester Trainer mit Renovierungsauftrag Ralf Mittmann Icon Favorit Icon Favorit speichern