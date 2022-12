Wir bringen Sie zur Vierschanzentournee nach Oberstdorf!

Das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf findet am 28. und 29. Dezember statt. Gewinnen Sie jetzt je 3x2 Eintrittskarten für die Qualifikation und den Wettkampf.

Die 71. Vierschanzentournee kann nach Plan stattfinden. Die Organisatoren haben bereits grünes Licht für das Skisprungspektakel in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen gegeben.

Am 28. Dezember beginnt mit der Qualifikation in Oberstdorf die Tournee. Für den Wettkampftag am 29. Dezember sind bereits alle Tickets verkauft. Über 25.000 Zuschauer werden den weltbesten Skispringern in der WM-Skisprung-Arena die Daumen drücken. Für die Quali am 28.12. und für den ausverkauften Wettkampf am 29.12. verlosen wir exklusiv für unsere Leserinnen und Leser jeweils 3x2 Eintrittskarten.

Und so können Sie gewinnen: Kommentieren Sie kurz "Quali" oder "Wettkampf", unter dem Gewinnspiel-Beitrag auf unserer Facebook-Seite "Augsburger Allgemeine", je nachdem an welchem Tag Sie dabei sein wollen. Die Verlosung endet am Dienstag, 20. Dezember, 12 Uhr. Klicken Sie hier um zum Facebook-Beitrag zu gelangen. Die Gewinner werden von uns im Anschluss per Facebook-Direktnachricht benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Falls Sie kein Glück beim Gewinnspiel haben sollten, können Sie sich Ihr persönliches Ticket für den Qualifikationstag im Vorverkauf sichern, und zwar über den print@home-Ticketservice unter tickets.vierschanzentournee.com.



