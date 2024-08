Moderner Fünfkampf bei Olympia 2024: Zeitplan, Termin, Übertragung

Die Olympischen Sommerspiele 2024 finden vom 27. Juli bis 11. August in Paris statt. Die Athletinnen und Athleten bestreiten zahlreiche Disziplinen, die von Basketball über Badminton, Bogenschießen, Fußball, Geräteturnen, Judo, Leichtathletik, Klettern, Reiten, Tischtennis, Wasserspringen bis hin zum Modernen Fünfkampf reichen.

An welchen Tagen der Moderne Fünfkampf bei Olympia 2024 ausgetragen wird, wie der Zeitplan aussieht und wie die Übertragung ablaufen wird, erfahren Sie hier. Wir haben alle Details für Sie zusammengetragen.

Moderner Fünfkampf bei Olympia 2024: Termine und Zeitplan

Der Start der Olympischen Spiele wird traditionell mit einer Eröffnungszeremonie gefeiert. Diese soll in diesem Jahr besonders originell und einfallsreich sein. Es soll 2024 auch Neuerungen geben. Laut dem Zeitplan der Olympischen Sommerspiele wird der Moderne Fünfkampf zu Ende der Olympischen Spiele vom 8. August bis 11. August 2024 stattfinden. An jeden Tag werden Disziplinen ausgetragen. Dieser Übersicht kann der genaue Zeitplan des Modernen Fünfkampfs entnommen werden:

Donnerstag, 8. August 2024:

11.00 Uhr: Herren Fechten Platzierungsrunde

14.30 Uhr: Damen Fechten Platzierungsrunde

Freitag, 9. August 2024:

13.00 Uhr: Herren Halbfinale A Springreiten

13.40 Uhr: Herren Halbfinale A Fechten Bonusrunde

14.10 Uhr: Herren HF A Schwimmen 200m FS

14.40 Uhr: Herren Halbfinale A Laser-Run

17.00 Uhr: Herren Halbfinale B Springreiten

17.40 Uhr: Herren Halbfinale B Fechten Bonusrunde

18.10 Uhr: Herren HF B Schwimmen 200m FS

18.40 Uhr: Herren Halbfinale B Laser-Run

Samstag, 10. August 2024:

9.30 Uhr: Damen Halbfinale A Springreiten

10.10 Uhr: Damen Halbfinale A Fechten Bonusrunde

10.40 Uhr: Damen HF A Schwimmen 200m FS

11.10 Uhr: Damen Halbfinale A Laser-Run

13.30 Uhr: Damen Halbfinale B Fechten Bonusrunde

14.10 Uhr: Damen HF B Fechten B Bonusrunde

14.40 Uhr: Damen HF B Schwimmen 200m FS

15.10 Uhr: Damen Halbfinale B Laser-Run

17.30 Uhr: Herren Finale Springreiten

18.10 Uhr: Herren Finale Fechten Bonusrunde

18.40 Uhr: Herren Finale Schwimmen 200m Freistil

19.10 Uhr: Herren Finale Laser-Run

Sonntag, 11. August 2024

11.00 Uhr: Damen Finale Springreiten

11.40 Uhr: Damen Finale Fechten Bonusrunde

12.10 Uhr: Damen Finale Schwimmen 200m Freistil

12.40 Uhr: Damen Finale Laser-Run

Am 8. August 2024 finden die Spiele in der Paris Arena Nord, vom 9. bis 11. August 2024 im Château de Versailles, statt.

So läuft die Übertragung beim Modernen Fünfkampf: Olympia 2024

Die Rechte zur Übertragung der Olympischen Sommerspiele in Paris hat sich Warner Bros. Discovery gesichert. Die Wettkämpfe gibt es also wieder live im Free-TV bei Eurosport 1 zu sehen. Die öffentlich-rechtlichen Sender möchten sich allerdings die Olympischen Spiele nicht entgehen lassen. ARD und ZDF haben daher Sublizenzen erworben, um ebenfalls Wettkämpfe im Free-TV zeigen zu können. Da die Sender allerdings kaum alle Wettkämpfe aller Rubriken zeigen können, werden somit nicht alle Medaillenentscheidungen im linearen Fernsehen übertragen. Das betrifft auch den Modernen Fünfkampf. Welche Begegnungen des Modernen Fünfkampfs im Free-TV auf Eurosport 1, im ZDF oder in der ARD gezeigt werden, können Sie auf den Webseiten der jeweiligen Sender nachschauen.

Auch alle Online-Fans kommen hinsichtlich der Übertragung von Olympia auf ihre Kosten. Es wird zahlreiche Streaming-Angebote geben, wie z.B. kostenpflichtig bei discovery+ oder kostenfrei bei ARD und ZDF. Für eine Übertragung aller Rubriken und Entscheidungen empfiehlt sich jedoch das Angebot von discovery+. Aktuell kostet ein Abo des Streaminganbieters 5,99 Euro im Monat. (Stand: Juli 2024)

Moderner Fünfkampf bei Olympia 2024: Das sind die einzelnen Disziplinen

Ursprünglich leitet sich der Moderne Fünfkampf vom Antiken Fünfkampf ab, der bereits Teil der ersten Olympischen Spiele in Griechenland war. Zur damaligen Zeit mussten die Teilnehmer Laufen, Springen, Speerwerfen, Diskuswerfen und Ringen. Die heutigen Disziplinen unterscheiden sich aber deutlich von ihren Vorgängern. Der moderne Fünfkampf umfasst vier Disziplinen, die fünf Sportarten kombinieren. Wir stellen Ihnen die Sportarten näher vor:

Reiten: Wenige Minuten vor Beginn des Wettkampfs erhalten die Athletinnen und Athleten ein unbekanntes Pferd. Im Anschluss muss ein Springparcours gemeistert werden.

Fechten: Es wird eine Einteilung in zwei Runden vorgenommen. Die Ranglistenrunde dauert eine Minute, dabei wird gegeneinander angetreten. Die zweite Runde basiert auf den Ergebnissen der ersten Runde. Es kommt das K.o.-System hinzu. Nun dauert jeder Kampf 45 Sekunden. Eine Punktevergabe bestimmt die Gewinner.

Schwimmen: Ein Freistil, der 200 Meter andauernd wird.

Laufen- und Laserschießen (Laser-Run): Ein kombinierter Wettkampf, bei dem mit einer Laserpistole auf fünf verschiedene Ziele geschossen werden muss, die in 10 Meter Entfernung liegen.

Der Moderne Fünfkampf bei Olympia 2024 ist in zwei Abschnitte gegliedert. Die Startpositionen für den Laser-Run werden in den vorherigen Disziplinen ermittelt. Die Ergebnisse beim Reiten, Fechten und Schwimmen sind für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer daher entscheidend.