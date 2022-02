Schleu: "Keine Disziplin da, die Reiten ersetzen kann"

Die Moderne Fünfkämpferin Annika Schleu hat Zweifel an einem passenden Ersatz für das Reiten in ihrer Sportart.

"Meiner Ansicht nach wird es keine Disziplin geben, die das Reiten ersetzen kann. Außerdem gibt es sehr viele Kriterien, welche die neue Sportart erfüllen muss. Da bleibt nicht mehr viel übrig", sagte die Sportlerin der Deutschen Presse-Agentur.

Der Moderne Fünfkampf ist vorerst nicht Teil des Olympia-Programms bei den Sommerspielen 2028 in Los Angeles. Zuvor hatte der Weltverband UIPM, der für eine Berücksichtigung 2028 ausstehende Vorgaben des IOC erfüllen will, das Aus des Reitens in der Sportart nach den Spielen 2024 in Paris beschlossen und die Suche nach einem Ersatz angekündigt.

Der Weltverband könnte im Sommer erste Ergebnisse der Suche nach einer Ersatzsportart für das Reiten bekanntgeben, wie UIPM-Präsident Klaus Schormann mitteilte. Die Entscheidung, auf das Reiten zu verzichten, habe nichts mit dem Vorfall bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio zu tun, als das Schleu zugeloste Pferd verweigerte und sie die Gerte eingesetzt hatte. Nach einer Anzeige des Deutschen Tierschutzbunds stellte die Staatsanwaltschaft Potsdam das Verfahren wegen des Tierquälerei-Verdachts ein.

© dpa-infocom, dpa:220214-99-127242/3 (dpa)