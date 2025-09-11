Eine Milliarde ist auch nur eine Zahl

Eine Milliarde mag erstmal imposant klingen. Es ist aber eben auch lediglich eine Zahl mit neun Nullen. Die (also die neun Nullen) können an vielen Orten auftreten. An Arbeitsplätzen, im Stadion, in der Schlange am Supermarkt. Imposant ist daran wenig. Auf dem Konto freilich schaut das schon mächtig aus: 1.000.000.000. Wenn die sich darauf beziehende Währung Dollar, Euro oder Pfund heißt. 1.000.000.000 iranische Rial dagegen sind in etwa 20.300 Euro wert. Ist auch schön, die auf dem eigenen Konto zu wissen. Dafür gibt es dann nicht die für rund 45 Millionen Dollar gehandelte Immobilie Valley Trunk Estate (karibische Insel samt zwei Villen, Tennisplatz und Pool), dafür aber einen Fiat 600.

Inseln, Autos oder Luxusschmuck – das alles macht das Leben auch nicht lebenswerter. Sagen die Reichen. Die nach einer Begradigung der Nasenscheidewand versichern, dass sich nach der Operation ihr Blick auf das Leben geändert habe und Gesundheit nun mal das Wichtigste sei. Diese Erkenntnis kann dann auch gerne auf einer Südseeinsel gefeiert werden.

Roger Federer ist nun auch Dollar-Milliardär

Laut einer Berechnung des Forbes-Magazins hat sich der ehemalige Tennisspieler Roger Federer mittlerweile auch in die Reihe der Dollar-Milliardäre vorgearbeitet. Oder vorarbeiten lassen. Nach seiner sportlichen Laufbahn waren es hauptsächlich geschickte Investments, die das Konto des Schweizers auf Neun-Nullen-Dimension haben wachsen lassen. Federer ist erst der zweite Tennisspieler, der es zum Dollar-Milliardär gebracht hat. Der erste war Ion Tiriac, dessen Reichtum allerdings nicht auf seinem Sieg in der Doppel-Konkurrenz der French Open 1970 beruht. Der Rumäne managte sich reich, unter anderem ordnete er einst die Finanzen des jungen Boris Becker. „Ich habe mit Boris Becker gut verdient. Aber er verdiente mit mir noch viel, viel mehr“, sagte Tiriac dem Stern. Offensichtlich ward Becker bei der Anlage seines Geldes nicht das glückliche Händchens des Ion Tiriac beschieden.

Außerdem noch in der Liste der sieben Milliardäre: LeBron James, Michael Jordan, Magic Johnson, Tiger Woods und Junior Bridgeman. Junior wer? Bridgeman war ein talentierter Basketballer und schafft es in die NBA. Er war aber noch ein viel besserer Geschäftsmann. Nach seiner Karriere kaufte er marode Filialen von Fast-Food-Ketten und sanierte sie, den Gewinn steckte er schließlich in eine Cola-Abfüllanlage. Die Anzahl der Nullen wuchs. Im vergangenen Jahr starb Bridgeman mit 71 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts. Gesundheit bleibt unbezahlbar.