Deniz Aytekin: "Wir sind keine Roboter, die gefühllos entscheiden"

Plus Seit Jahren zählt Deniz Aytekin zu den besten und beliebtesten Bundesliga-Schiedsrichtern. Ein Gespräch über mangelnden Respekt, Kritik an seiner Arbeit und fehlende Wertschätzung.

Von Johannes Graf

Herr Aytekin, nach dem Bundesligaspiel zwischen Bayern München und RB Leipzig sind Sie in einem Interview sehr emotional geworden. Zuvor hatte ihr ehemaliger Kollege und jetziger TV-Experte Manuel Gräfe erklärt, Sie hätten Elfmeter für München pfeifen müssen. So kennt man Sie gar nicht?



Deniz Aytekin: Wir sind alle Menschen mit Emotionen. Die Leidenschaft ist sehr groß für das, was ich mache. Und wenn man so ein Spiel, in dem es um so viel geht, ordentlich über die Bühne gebracht hat, und dann mit Sachen konfrontiert wird, die etwas irritierend waren, bleibt man vielleicht nicht ganz entspannt. Es ist aber nicht meine Art und ich habe mich dafür entschuldigt, weil die Wortwahl nicht in Ordnung war. In der Sache stehe ich weiterhin dazu. Die Kritik war nicht in Ordnung gewesen.

Sie wirken auf dem Platz immer sehr gefasst. Die Entscheidungen eines Schiedsrichters sind rational, nicht emotional. Kann man Gefühle während des Spiels gänzlich ausblenden?



Aytekin: Jeder, der Entscheidungen trifft, unterliegt Emotionen, Verzerrungen und Faktoren. Es gibt Studien aus Amerika, dass Richter andere Entscheidungen treffen, wenn am Abend zuvor ihre Lieblingsbaseballmannschaft verloren hat. Sogar das Wetter nimmt Einfluss. Wir sind keine Maschinen, die alles technisch und rational betrachten. Wenn nicht einmal Richter das können, die über Menschenleben entscheiden, wie soll das dann im Sport funktionieren? Natürlich versuchen wir, Gefühle und Störfaktoren auszublenden, aber das Menschsein lässt sich nicht ausschalten.

