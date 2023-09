Motorsport

Daumen hoch auf der Sandbahn

Plus Rennleiter Tim Scheunemann zieht nach dem Rennwochenende für den AMC Haunstetten eine überaus positive Bilanz. Auch wenn die Starterliste durcheinandergewirbelt wurde.

Von Robert Götz

Auch am Montagvormittag hatte Tim Scheunemann noch viel zu tun. Mit dem Radlader brachte er die ramponierte Sandbahn im städtischen Stadion in Haunstetten wieder in Ordnung. Ein Wochenende mit fünf Wettbewerben (Bayern-Cup, A-Seitenwagen, Speedkarts, B-Solo und Gespann-Masters) hatte seine Spuren hinterlassen. Es war viel Arbeit für den Rennleiter des AMC Haunstetten und seine Helfer. Doch die hat sich gelohnt.

AMC Haunstetten freut sich über 800 Zuschauer

800 Zuschauer kamen am Sonntag, rund 100 am Samstag zum Bayern-Cup, einer reinen Nachwuchsveranstaltung. „Für den Bayern-Cup ist das ein toller Zuspruch und auch mit dem Sonntag sind wir sehr zufrieden“, bilanzierte Scheunemann. Und was fast noch wichtiger war: Es gab nur einen kleinen Bagatellunfall. Es gab schon andere Jahre in dieser Traditionsveranstaltung. Entweder spielte das Wetter nicht mit, oder es gab sogar Verletzte zu beklagen. Wie im Jahr 2021, als ein Seitenwagen-Gespann außer Kontrolle geraten war und drei Streckenfunktionäre teils schwer verletzt wurden. Darum waren die Sicherheitsauflagen erhöht worden.

